ROLLING STONE präsentiert: High South live 2023

High South gehen vom 10. März bis zum 4. Juni auf Deutschland- und Österreich-Tour. Nach dem ersten Konzert in Bayreuth spielen die Country-Rocker unter anderem am 20. und 21. Mai in Innsbruck und Frauental, bevor im Brandenburgischen Guben der Tour-Abschluss ansteht. Hier gibt es alle Termine und die Tickets.

Nach einer dreimonatigen Pause geht es dann zwischen dem 16. September und 1. Oktober weiter mit Auftritten in den österreichischen Städten Haag (16.9.), Wien (17.9.) und Salzburg (18.9.), bevor Konzerte in Fulda (23.9.), Wredenhagen (29.9.), Singwitz (30.9.) und Berlin (1.10.) folgen. Für die Shows in Deutschland startet der Vorverkauf erst noch, für die österreichischen Konzerte gibt es bereits Tickets.

Unter dem Motto „Feels This Good“ feiert die Band mit der Tournee das 10. Jubiläum ihres Debütalbums „Now“. Ihre aktuelle Platte „Peace, Love & Harmony“ erschien 2020 und wurde vergangenes Jahr neuaufgelegt. Dabei wurde es mit einer alternativen Version der gleichnamigen Lead-Single ausgestattet.

Die dreiköpfige Gruppe spielte am 4. Februar beim Internationalen Country Festival in Zürich. Auch in Deutschland stehen Festival-Auftritte an, beispielsweise auf dem Trucker und Country Festival am 27. Mai im unterfränkischen Geiselwind.