ROLLING STONE präsentiert: Jeb Loy Nichols auf Tour 2020

Der amerikanische Songwriter Jeb Loy Nichols hat in den vergangenen Jahren seinen ganz eigenen rauchigem Retro Soul erschaffen. Inzwischen hat er bereits sein elftes Soloalbum veröffentlicht: „June is short, July is long”. Ein Genre-übergreifendes Album, das eine Art Reise von Geburt und Kindheit im amerikanischen Mittleren Westen bis hin zu seinem gegenwärtigen Leben in den Hügeln des ländlichen Wales symbolisiert und an klassische Platten von Ry Cooder und Van Morrison erinnert.

Nichols beschreibt sein neues Album mit folgenden Worten: “It’s all roots music. Three chords and a good story. Don’t overthink it. Just get in the groove and let it happen. You take a little country, some soul, some old friends and few good stories, and what can go wrong?”

„June Is Short…“ von Jeb Loy Nichols auf Amazon.de kaufen

Der Musiker wollte nach eigenen Angaben eine LP machen, die an jene Alben erinnert, mit denen er aufgewachsen ist – Songs zwischen Folk, Soul und Country, die erscheinen, als seien sie hier auf den Feldern seiner walisischen Wahlheimat zuhause.

Im April 2020 ist Jeb Loy Nichols für insgesamt acht Konzerte in Deutschland zu Besuch und spielt natürlich auch die Songs seiner neuen Platte. Präsentiert von ROLLING STONE.

Jeb Loy Nichols live 2020