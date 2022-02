Kurt Vile kommt im Zuge seiner anstehenden Tour für zwei Konzerte nach Deutschland. Dabei stellt der Songwriter sein neues Album „Watch My Moves“ vor. Der Longplayer erscheint am 15. April 2022.

Aufgenommen wurde „Watch My Moves“ in OKV Central, dem neuen Heimstudio von Kurt Vile in Philadelphia. Unterstützung bekam der Sänger dabei vom Produzenten Rob Schnapf und von seinen langjährigen musikalischen Begleitern The Violaters. Außerdem sind einige Special Guests zu hören, darunter Chastity Belt, Cate Le Bon und Stella Mozgawa. Vile selbst erzählt über das Album: „Es geht ums Songwriting. Um den Liedtext. Aber auch darum, der Meister aller Bereiche der Musik zu sein. Ich versuche immer Ohrwürmer zu erschaffen, […] es ist meine Version eines Klassikers.“

Im Zuge der Veröffentlichung von „Watch My Moves“ kommt der Musiker, der von ROLLING STONE als „der langhaarige Dichterkönig von Philadelphia“ gekrönt wurde, nun auch für zwei Konzerte nach Deutschland. Der Ticket-Vorverkauf startet am Freitag den 18. 02. 2022 um 10 Uhr.

ROLLING STONE präsentiert: Kurt Vile

12.09.2022 Köln, Gloria Theater

15.09.2022 Berlin, Huxleys Neue Welt

In der Zwischenzeit gibt die erste Single „Exploding Stones“ bereits einen ersten Einblick in den neuen Longplayer.

Kurt Vile – „Exploding Stones“