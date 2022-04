ROLLING STONE präsentiert: Phoebe Bridgers live 2022

Phoebe Bridgers begann ihre Musikkarriere, wenn man so will, bereits mit 11 Jahren. Da schrieb ihren ersten Song. Danach folgte eine aufregende Zeit als Straßenmusikerin auf den Märkten ihrer Heimatstadt Los Angeles. Das blieb auch Ryan Adams nicht verborgen, der sie förderte. Nach einem Tag in seinem Studio entstand Bridgers erste EP. Bereits ihr Album-Debüt „Stranger Than Alps“ katapultierte die Sängerin ins Rampenlicht des Alternative-Folk.

Inspiriert von Conor Oberst, John Doe, Ryan Adams und The National findet Bridgers einen emotionalen, immerzu intimen Stil für ihre Songwriter-Erzählungen, die immerzu subtil arrangiert erscheinen (man denke nur an das fast perfekte „Kyoto“). Wie nebenbei findet die Sängerin zu einem ganz eigenen Stil und ist längst eine der versiertesten und authentischsten Musikerinnen ihrer Genration.

Im Juni und Juli kommt Phoebe Bridgers für fünf Gigs nach Deutschland. Präsentiert von ROLLING STONE.

Phoebe Bridgers auf Tour 2022