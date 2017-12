Nach ihren Deutschland-Auftritten im November 2017 kehren Queens of the Stone Age im Juni 2018 für zwei weitere Shows zurück. Die Band um Frontmann Josh Homme befindet sich zur Zeit auf „Villains World Tour“, um ihre siebte LP „Villains“ vorzustellen.

Weiterlesen Queens Of The Stone Age covern „Everlong“ von den Foo Fighters Auf dem eintägigen Rockfestival Cal Jam kamen unter der Schirmherrschaft der Foo Fighters allerlei Gitarren-Größen zusammen. Die Queens of the Stone Age dankten den Gastgebern während ihres Hits „Feel Good Hit of the Summer“ auf eine ganz besondere Weise. Am 16. und 27. Juni wollen die Musiker die neuen Songs noch einmal mit zwei Open-Air-Shows in Wiesbaden und Dresden vor großem Publikum und vor opulenter Kulisse präsentieren.

Gemeinsam mit Erfolgsproduzent Mark Ronson fand die Band mit ihrer neuen Platte (lesen Sie hier die RS-Rezension) zu neuen Sounds, ungewöhnlichen Arrangements und sogar zu einer für sie bisher ungewohnten Form der Popmusik.

Verkaufsstart ist am 13. Dezember um 10 Uhr!

Queens Of The Stone Age live 2018

16.06. Wiesbaden, Open Air im Kulturpark Schlachthof

27.06. Dresden, Elbufer