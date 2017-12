ROLLING STONE präsentiert: Spoon auf Tour im Juni 2018

„Hot Thoughts“, das mittlerweile neunte Album von Spoon, verbindet verspulten Hippie-Rock mit Funk-Infusionen und Disco-Vibrationen. ROLLING-STONE-Redakteur Arne Willander schreibt in der Rezension zur neuen Platte: „Spoon waren immer die Band für Menschen, die Rock und Jazz hören und möglicherweise komische Experimentalmusik. (…) Manche ihrer Songs klangen wie Hits, wie The Killers, bevor es sie gab.“

2018 geht die Band aus Austin nach Auftritten im Juni, Juli und auf dem RS-Weekender im November erneut auf Deutschland-Tour und spielt im Juni in insgesamt drei deutschen Städten: Schorndorf, Berlin und Leipzig.

Spoon live 2018