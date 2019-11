ROLLING STONE präsentiert: The James Hunter Six LIVE

James Hunter von The James Hunter Six

Die britische Rhythm-and-Soul-Legende James Hunter kommt im Mai 2020 für fünf Live-Shows nach Deutschland. Hunter ging, nachdem er Van Morrison in den 90ern auf zahlreichen Tourneen als Backgroundsänger und Gitarrist begleitete, zehn Jahre lang selbst auf Tournee und veröffentlichte zahlreiche von Kritikern hochgelobte Studioalben.

The James Hunter Six „ I Don’t Wanna Be Without You“

Seit 2015 stehen The James Hunter Six beim New Yorker Soul-Label Daptone Records unter Vertrag, musikalische Heimat von Sharon Jones & The Dap Kings und Charles Bradley.

Im Mai 2020 kommen die Briten für fünf Live-Shows nach Köln, München, Hamburg, Berlin und Frankfurt. Tickets sind ab sofort unter eventim.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

The James Hunter Six – Die Termine im Überblick