Rolling Stone Weekly – der neue Musik-Podcast von ROLLING STONE!

Rolling Stone Weekly – der neue Pop-Podcast von ROLLING STONE! Jeden Freitag kommentieren wir die Musik-News der Woche, besprechen Skandale und Aufreger und diskutieren über ein brandneues Album. Jan Jekal moderiert, im Wechsel dabei sind Maik Brüggemeyer und Hella Wittenberg – und manchmal auch ein prominenter Gast. Den Anfang machen Jan und Maik mit einer Besprechung des neuen U2-Albums „Songs of Surrender“. (Spoiler: Sie haben gemischte Gefühle.) Es geht zudem um die Frage, ob die White Stripes eine schlechte Drummerin hatten, wie in einem viralen Tweet zu lesen war (beide finden: Nein!) und um eine besonders schöne Oscar-Dankesrede. Neue Alben erscheinen immer freitags – so wie nun Rolling Stone Weekly.

Episode 1 – hier hören: