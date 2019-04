Foto: Getty Images, Jim Dyson. All rights reserved.

Mit „Bridges To Bremen“ veröffentlichen die Rolling Stones ein Konzert der „Bridges To Babylon“-Tour auf DVD, Blu-Ray, DVD + 2CD, Blu-ray + 2CD, als Triple-LP und digital. Dabei handelt es sich um einen Mitschnitt vom 02. September 1998 aus dem Bremer Weserstadion. Die Livescheibe erscheint am 21. Juni 2019.

40.000 Fans wohnten dem Konzert bei, das 155 Minuten dauerte. „Bridges To Bremen“ ist eine Kollektion aus den originalen Master-Bändern und neu aufgearbeitet. Als Bonus-Material sind vier Songs der Konzerte auf dem Soldier Field in Chicago vom September 1997 enthalten.

Trailer „Bridges To Bremen“:

BRIDGES TO BREMEN – TRACKLISTING

(I Can’t Get No) Satisfaction

Let’s Spend The Night Together

Flip The Switch

Gimme Shelter

Anybody Seen My Baby?

Paint It Black

Saint Of Me

Out Of Control

Memory Motel

Miss You

Thief In The Night

Wanna Hold You

It’s Only Rock ‘n’ Roll (But I Like It)

You Got Me Rocking

Like A Rolling Stone

Sympathy For The Devil

Tumbling Dice

Honky Tonk Women

Start Me Up

Jumpin’ Jack Flash

You Can’t Always Get What You Want

Brown Sugar

BRIDGES TO CHICAGO: BONUS PERFORMANCES