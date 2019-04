Nach dem anfänglichen Schock über die Absage der Rolling-Stones-Tour wegen einer Erkrankung Jaggers darf erstmal durchgeatmet werden.

Update (19.00): Berichten zufolge muss sich Jagger am Herzen operieren lassen. Wir berichteten zuvor: Rolling-Stones-Fans können beruhigt sein – Mick Jagger scheint nicht ernsthaft erkrankt zu sein. Nachdem die Band ihre Tour durch Nordamerika und Kanada wegen einer Erkrankung ihres Sängers verschoben hatte, wurden die Sorgen um Jaggers Gesundheitszustand schnell größer. Doch Mick kann noch lachen. Ein Foto von gestern (Sonntag, 31. März) zeigt den 75-Jährigen auf den Beinen, mit einem Grinsen im Gesicht zusammen mit seiner Tochter Georgia May in seinem Strandhaus in Miami. Genesung am Strand Am selben Tag war Jagger mit May und seiner Freundin Melanie Hamrick…