Was wäre eine Top Ten der besten Lieder der Rolling Stones ohne „Paint It Black“ und „Gimme Shelter“? Das sahen unsere Leser in einem Voting auch so.

Die Juni-Ausgabe des ROLLING STONE steht ganz im Zeichen der Rolling Stones. Wir werfen einen frischer Blick auf das Album „Emotional Rescue“, das vor 40 Jahren erschien. In der langen Karriere der Band gab es so einige Hits und wohl noch mehr großartige Songs, die es nie zu Ruhm und Ehre geschafft haben. Vor einigen Jahren baten wir die ROLLING-STONE-Leser, zu wählen, was ihre besten Songs der Stones sind. Heraus kam deshalb natürlich eine unbestechliche Liste, die wir hier gerne noch einmal präsentieren. Die besten Songs aller Zeiten: Rolling Stones – „(I Can't Get No) Satisfaction“ Rammstein, Rolling Stones: Särge,…