Rolling Stones in München: Fotos, Setlist, Videos

Die Rolling Stones, ihre Fans und die Veranstalter konnten aufatmen. Schlussendlich hat es nämlich doch noch geklappt mit dem Wetter — auch, wenn man am Nachmittag vor der Show zittern musste. Um 14 Uhr, wenige Stunden vor dem Konzert im Münchner Olympiastadion, hatten die Veranstalter verkündet, dass man den Einlass um eine Stunde nach hinten verschieben müsse. Der Grund: Unwetterwarnungen. Das Wetter hielt aber – und so konnten um 20:45 Uhr die Rolling Stones wie angekündigt die Bühne betreten.

Neunzehn Songs gaben die britischen Rocklegenden zum Besten. Jagger & Co. eröffneten den Abend mit „Street Fighting Man“, darauf folgten „19th Nervous Breakdown“ und „Rocks Off“. Wie gewohnt durften Fans über einen Slot abstimmen — diesmal machte der Klassiker „Ruby Tuesday“ aus dem Jahr 1967 das Rennen. Mit „Living In A Ghost Town“ gab es auch ein aktuelleres Stück. Die Stones beendeten mit „Jumpin‘ Jack Flash“ ihr Set — ehe sie noch einmal für eine Zugabe bestehend aus „Gimme Shelter“ und dem obligatorischen „(I Can’t Get No) Satisfaction“ auf die Bühne kamen.

Die Band selbst teilte kurz nach dem Konzert einige Video- und Fotoeindrücke des Abends:

Wie dieses Fan-Video zeigt, wurden vor dem Konzert Bilder des 2021 verstorbenen Stones-Schlagzeugers Charlie Watts auf den Videoleinwänden gezeigt. An Watts‘ Stelle saß wie bereits gewohnt Steve Jordan am Schlagzeug. Watts hatte nach seiner Erkrankung Jordan selbst als seinen (Interims-)Nachfolger auserkoren.

Die Setlist vom 5. Juni 2022

Street Fighting Man

19th Nervous Breakdown

Rocks Off

Tumbling Dice

Out of Time

Ruby Tuesday (Online Vote)

You Can’t Always Get What You Want

Living in a Ghost Town

Honky Tonk Women

Connection

Slipping Away

Miss You

Midnight Rambler

Start Me Up

Paint It Black

Sympathy For The Devil

Jumpin‘ Jack Flash

Zugabe:

Gimme Shelter

(I Can’t Get No) Satisfaction