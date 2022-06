Rolling Stones: Einlass der München-Show wegen Unwetterwarnung verschoben

Fans warten schon gespannt auf das Konzert der Rolling Stones am 5. Juni 2022 im Münchner Olympiastadion. Nur noch wenige Stunden, bis Mick Jagger, Keith Richards und Co. endlich wieder auf einer deutschen Bühne stehen werden. Das Einzige, das die Vorfreude derzeit etwas trübt, sind die schlechten Wetteraussichten — auf diese reagierten die Veranstalter heute (5.6.) mit einer Verschiebung. Empfehlung der Redaktion Keith Richards: Deshalb bleiben die Rolling Stones zusammen

Details zur Verschiebung

„Aufgrund der angekündigten Schlechtwetterlage mit Starkregenfällen, Blitzen und Sturmböen heute Nachmittag verschiebt sich der Einlass des Konzerts der Rolling Stones im Münchner Olympiastadion um eine Stunde von 17 auf 18 Uhr“, zitiert „Merkur.de“ die Veranstalter der Show. Der Konzertbeginn ist aktuell für 20.45 Uhr geplant. Als Vorprogramm tritt die Gruppe Reef auf. Deren Gitarrist: Jesse Wood, Sohn von Stones-Mitglied Ronnie Wood.

Bleibt zu hoffen, dass das Wetter der Band und ihren Fans keinen Strich durch die Rechnung macht.

Die britischen Rocker befinden sich derzeit auf einer Jubiläumstournee anlässlich ihres sechzigjährigen Bandgeburtstags. Den Europa-Auftakt der „Sixty“-Tour feierte die Band am 1. Juni 2022 in Madrid. Im Wanda Metropolitano Stadion lieferten die Stones eine über 135 Minuten lange Bühnenshow mit Hits wie „Paint It Black“ und „Satisfaction“, aber auch Überraschungen wie „Out Of Time“. Neben der Show in München steht mit dem Konzert am 27. Juli in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen eine weitere Deutschland-Show an.