Rolling Stones live in der Waldbühne: Fotos, Videos und Setlist

Nun ist die „Sixty-Tour“ der Rolling Stones vorbei. Am 3. August traten sie zum Abschluss in der Waldbühne auf und gaben noch einmal alles. Pünktlich um 19:45 Uhr startet der Auftritt vor rund 20.000 Fans. „Tach, Berliner“, rief Mick Jagger nach der ersten Nummer.

Später erlaubte sich der 79-Jährige auch ein paar Seitenhiebe. „Ich bin froh zu sehen, dass der Flughafen endlich fertiggestellt wurde“, scherzte er. Berlin würde er aber wirklich lieben, es gäbe dort das beste Essen Deutschlands. Die Band habe besonders gerne Currywurst gegessen und den Pfefferminzschnaps „Berliner Luft“ getrunken.

Auf Twitter bedankte man sich bereits bei den Fans.

Thank you for an amazing end to this tour Berlin! We’ve had an incredible time celebrating SIXTY years of the Stones across Europe this summer! Thank you to you all!

6️⃣0️⃣ 🙌 pic.twitter.com/CXtQBGvkuZ — The Rolling Stones (@RollingStones) August 3, 2022

„Start Me Up“ aus dem 1981er-Album „Tattoo You“. Die Band experimentierte lange im Studio um den richtigen Sound für das Lied zu finden.

Die Swinging-Sixties waren vorbei. „You Can’t Always Get What You Want“ aus dem 1969er-Album „Let It Bleed“.

Zum Abschluss noch die ganz großen Hits. „Sympathy For The Devil“ und „ (I Can’t Get No) Satisfaction“.

Setlist

Street Fighting Man All Down the Line Tumbling Dice Rocks Off Out of Time Fool to Cry You Can’t Always Get What You Want Living in a Ghost Town Honky Tonk Women You Got the Silver Happy Miss You Midnight Rambler Paint It Black Start Me Up Gimme Shelter Jumpin‘ Jack Flash

Zugabe:

Sympathy for the Devil (I Can’t Get No) Satisfaction

