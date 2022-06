Rolling Stones live in München 2022: Tickets, Anfahrt, Wetter

Am 1. Juni feierten die Rolling Stones in Madrid den Auftakt des Europateils ihrer „Sixty“-Tour zum 60-jährigen Jubiläum der Bandgründung. Im Wanda Metropolitano Stadion, wo eigentlich der spanische Fußballclub Atletico Madrid spielt, lieferten die Stones eine beachtenswerte, über 135 Minuten lange Bühnenshow. Neben den größten Hits, wie „Paint It Black“ oder „Satisfaction“, spielten die Stones auch einige Überraschungen, wie zum Beispiel den 1966 erschienen Song „Out Of Time“, den sie zum ersten Mal überhaupt live performten. Inzwischen sind die Rolling Stones bereits in München, wo sie am 5. Juni im Olympiastadion auftreten. Bei uns gibt es alle Infos zum Konzert.

Einlass:

Der Einlass am Münchener Olympiastadion beginnt am 5.6 2022 um 17 Uhr. Aufgrund des großen Andrangs kann es zu längeren Schlangen kommen, daher empfehlen die Veranstalter, rechtzeitig vor Ort zu sein. Das Konzert selbst soll dann um 19:30 beginnen.

Tickets für die Show der Rolling Stones:

Die Shows in München ist inzwischen komplett ausverkauft. Wer die Rolling Stones in Deutschland sehen möchte, hat dazu aber noch in Gelsenkirchen die Möglichkeit. Für die Show am 27. 07 2022 gibt es noch einige Restkarten.

Anfahrt zum Münchener Olympiastadion:

Für Besucher*innen die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen möchten, bietet sich vor allem die U-Bahnlinie 3 an. Die Linie steuert viele zentrale Haltestellen in München an und hält auch an der Station „Olympiazentrum“, wo Besucher*innen des Konzerts aussteigen sollten. Alternativ fahren auch die Tramlinien 20 und 21 in die Nähe des Stadions (Station Olympiapark West).

Für Autofahrer stehen auf dem Gelände mehrere kostenpflichtige Parkplätze zur Verfügung.

Das Wetter am Sonntag:

Am Pfingstwochenende soll es in München sommerlich warm werden. Bis zu 27 Grad werden am Sonntag erwartet. Allerdings könnte es auch recht windig werden und am Abend zu leichten Regenschauern bei immer noch stolzen 19 Grad kommen. Also lieber eine Regenjacke einpacken.

Setlist der Rolling Stones in Madrid:

Wer sich von dem Konzert überraschen lassen möchte, sollte hier nicht weiterlesen. Wie die endgültige Setlist in München aussehen wird, lässt sich zwar nicht mit absoluter Sicherheit voraussagen, aber wahrscheinlich wird sie der aus Madrid gleichen. In Madrid spielten die Stones folgende Songs:

Steet Fighting Man 19th Nervous Breakdown Sad Sad Sad Tumbling Dice Out of Time Beast of Bruden You Can’t Always Get What You Want Living in a Ghost Town Honky Tonk Women Happy Slipping Away Miss you Midnight Rambler Start Me Up Paint It Black Sympathy for the Devil Jumpin‘ Jack Flash

Zugabe:

Grimme Shelter (I Can’t Get No) Satisfaction

Special Guest in München:

Als Vorgruppe in München und Gelsenkirchen (27.07. 2022) wird übrigens die Heavyrock-Band Reef auftreten. Die Brit-Band gründetn sich 1993 und hat mit „Glow“ auch ein Nummer-eins-Album im Repertoire. Zuletzt erschien ihre LP „Shoot Me Your Ace“.

Reef-Sänger Gary Stringer äußerte sich dazu wie folgt: „Konzerte zu spielen ist einfach magisch. Du gehst auf die Bühne und lädst Deine ganze Energie in das Publikum ab und sie kommt sofort zurück. Das ist ein besonderes Gefühl, das jeden Musiker süchtig macht und anspornt, immer weiterzugehen, alles zu geben und einfach nur abzurocken. Dass wir jetzt mit den Rolling Stones auf Tour gehen können, ist für uns alle ein wahrgewordener Traum und unsere Freude, mit Ihnen in München zu spielen, könnte nicht größer sein. Deutschland – wir werden alles geben und Euch rocken!“