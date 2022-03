Rolling Stones live in München und Gelsenkirchen 2022: Tickets, Termine, Vorverkauf

The Rolling Stones 2021 in Detroit

Die Rolling Stones touren im Juni und Juli 2022 durch Europa. Das vermeldet die Homepage der Band. Demnach spielen Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood und Kollegen auch in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. München ist am 5. Juni dran, Bern am 17. Juni, Wien am 15. Juli und Gelsenkirchen am 27. Juli (sämtliche Termine siehe unten).

Es sind die ersten Konzerte auf dem europäischen Festland seit dem Tode Charlie Watts‘. Dass die Band ohne ihren Ausnahmeschlagzeuger, der von Steve Jordan ersetzt wird, weitermachen, stellten die Stones mit ersten Konzerten Ende vergangenen Jahres unter Beweis.

Infos zum Vorverkauf folgen!

Rolling Stones live:

Juni

1st Wanda Metropolitano Stadium MADRID, SPAIN

5th Olympic Stadium MUNICH, GERMANY

9th Anfield Stadium LIVERPOOL, UK

13th Johan Cruijff Arena AMSTERDAM, NETHERLANDS

17th Wankdorf Stadium BERN, SWITZERLAND

21st San Siro Stadium MILAN, ITALY

25th American Express Presents BST Hyde Park LONDON, UK

Juli

3rd American Express Presents BST Hyde Park LONDON, UK

11th King Baudouin Stadium BRUSSELS, BELGIUM

15th Ernst Happel Stadium – VIENNA, AUSTRIA

19th Groupama Stadium LYON, FRANCE

23rd Hippodrome ParisLongchamp PARIS, FRANCE

27th Veltins-Arena GELSENKIRCHEN, GERMANY

31st Friends Arena STOCKHOLM, SWEDEN