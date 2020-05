Rolling Stones präsentieren „Sticky Fingers: Live at the Fonda Theatre“

Das wird Sie auch interessieren





Die Rolling Stones setzten ihre digitale Konzertreihe „Extra Licks“ fort. Nachdem die Band zuletzt Ausschnitte aus ihren 2016 gedrehten Konzertfilmen „Ole! Ole! Ole! A Trip Across Latin America“ und „Havana Moon“ veröffentlichten, folgt nun die dritte Ausgabe der sechstteiligen Reihe, die Fans wöchentlich die Möglichkeit gibt, von zu Hause aus ein paar der denkwürdigsten Performances der Altrocker wieder zu erleben.

Diese Woche werden Ausschnitte aus dem 2015 erschienenen „Sticky Fingers: Live at the Fonda Theatre“ gezeigt.

Am 20. Mai 2015 spielten die Rolling Stones im Fonda Theatre in Hollywood, Kalifornien, ein denkwürdiges Konzert – das anlässlich dem Reissue ihres 1971 erschienenen Albums „Sticky Fingers“ stattfand.

„Sticky Fingers“ in voller Länge

Neben Klassikern wie „All Down the Line“, „When The Whip Comes Down“ und ihrer Cover-Version von Otis Reddings „I Can’t Turn You Loose“ spielte die Band zudem das erste und einzige Mal den Titelsong von „Sticky Fingers“ live und in völler Länge.

Ein weitere Besonderheit der Show machte die intime Atmosphäre im Fonda Theatre aus, was ein krasser Kontrast zu den riesigen Stadien war, in denen die Band sonst auftrat.