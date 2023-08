Rolling Stones: Wird das neue Album „Hackney Diamonds“ heißen?

Wird das kommende Album der Rolling Stones „Hackney Diamonds“ heißen? Darauf deutet eine Zeitungsanzeige hin. In der britischen Tageszeitung „Hackney Gazette“ erschien unlängst eine Anzeige für ein Unternehmen mit dem Namen „Hackney Diamonds“ – und der Text dazu ist voller Anspielungen auf Stones-Klassiker: „Unser freundliches Personal verspricht Ihnen Zufriedenheit. Wenn Sie ‚gimme shelter‘ sagen, werden wir Ihre zerbrochenen Fenster reparieren.“

Das englischsprachige Original erklärt die Verweise auf die Stones-Hits genauer: „Our friendly staff promises you satisfaction. When you say gimme shelter, we’ll fix your shattered windows.“

Direkt über dem „i“ in „Hackney Diamonds“ ist das Logo der Stones abgebildet. Unten steht „Est. 1962“ – bekanntermaßen das Gründungsjahr der Band. Außerdem zu lesen: „Eröffnung September 2023“. Damit könnte das Veröffentlichungsdatum des kommenden Longplayers gemeint sein. Einen noch deutlicheren Hinweis auf das Großereignis bietet die eigens gegründete Website zu „Hackney Diamonds“. Darin ist nicht nur eine Adresse in der Mare Street im Londoner Stadtbezirk Hackney angegeben, sondern eben auch eine Mailingliste von Universal Music, der Plattenfirma der Rolling Stones.

Gerüchte über ein neues Album von Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood gibt es schon seit langem. Darauf sollen auch die letzten Einspielungen von Charlie Watts enthalten sein, der am 24. August 2021 verstarb.

Mit „Blue and Lonesome“ erschien 2016 das bislang letzte Album der Rolling Stones. Eine Coverplatte. Das letzte Stones-Album mit eigenen Liedern datiert auf 2005: „A Bigger Bang“. Dass die Briten nach Veröffentlichung eines neuen Werks auf Welttournee gehen, scheint ausgemacht. Im September wissen wir hoffentlich mehr. Bekannt ist, dass Paul McCartney mit den Stones an neuen Songs gearbeitet haben soll – der 81-Jährige ist ein Freund von Jagger und Richards.