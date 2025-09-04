Ron DeSantis holt Polio und Masern zurück in Floridas Schulen

Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

Floridas Gouverneur Ron DeSantis setzt die Angriffe auf Wissenschaft und Kindergesundheit in seinem Bundesstaat fort. Sein handverlesener oberster Gesundheitsbeamter, Dr. Joseph Ladapo, kündigte am Mittwoch an, dass Florida alle Impfpflichten für Kinder an öffentlichen Schulen abschaffen werde. Damit müssen Schüler künftig nicht mehr gegen Masern, Polio, Mumps oder Windpocken geimpft sein. Florida wäre damit der erste Bundesstaat, der diesen Schritt geht.

„Make America Healthy Again“-Kommission

Ladapo lieferte eine Erklärung zu Impfpflichten. „Jede einzelne ist falsch und trieft vor Verachtung und Sklaverei.“ Zudem sagte er: „Ihr Körper ist ein Geschenk Gottes. Was Sie in Ihren Körper geben, hängt von Ihrer Beziehung zu Ihrem Körper und Gott ab.“ Bekannt ist Ladapo vor allem für die Verbreitung von Fehlinformationen über Covid-19-Impfstoffe. Darunter die Behauptung, mRNA-Impfungen könnten „die Integrität des menschlichen Genoms“ gefährden.

DeSantis kündigte außerdem die Gründung einer staatlichen MAHA-Kommission an. Benannt nach dem Slogan „Make America Healthy Again“, den Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. populär machte. Ziel sei es laut DeSantis, „Transparenz und Rechenschaft im Gesundheitswesen zu verbessern“. Und „das Vertrauen in den ärztlichen Berufsstand und die öffentliche Gesundheit wiederherzustellen“.

Der Vorstoß fällt in eine Zeit, in der die von Kennedy geführte Trump-Regierung massiv gegen Wissenschaft und Impfprogramme vorgeht. Besonders brisant: Masern, eine hochansteckende Krankheit, die in den USA bereits ausgerottet war, breitet sich derzeit wieder aus.

RFK Jr. und Impfgegner-Kurs

Kennedy verbreitet seit Jahren die unbelegte Theorie, dass einige Kinderimpfstoffe Autismus verursachen könnten. Er behauptete einmal: „Es gibt keinen Impfstoff, der sicher und wirksam ist.“ Unter seiner Leitung im Gesundheitsministerium hat die Trump-Regierung den Zugang zu Covid-Impfstoffen und Auffrischungen eingeschränkt. Mit der Sorge, sie ganz vom Markt zu nehmen.

Erst letzte Woche versuchte das Weiße Haus, den Leiter der Seuchenschutzbehörde CDC abzusetzen, was Chaos in der Behörde verursachte. Im Juni entließ Kennedy zudem Mitglieder des CDC-Beratungsgremiums für Impfstoffsicherheit, um sie durch nicht-expertische Impfgegner zu ersetzen.

DeSantis geht damit denselben Weg wie Trump und Kennedy auf nationaler Ebene. „Florida wieder gesund machen“ bedeutet in dieser Logik, Menschen Krankheiten auszusetzen, vor denen Impfstoffe jahrzehntelang erfolgreich geschützt haben.