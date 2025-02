Werner Herzog bringt Rooney und Kate Mara zusammen

Werner Herzog wird sowohl das Drehbuch schreiben als auch Regie bei „Bucking Fastard“ führen. Geplant ist, dass die Dreharbeiten im Frühjahr in Irland und Slowenien beginnen. Rooney und Kate Mara spielen dann die Zwillingsschwestern Joan und Jean.

Die Geschichte basiert auf dem Leben von Freda und Greta Chaplin. Die Geschichte wurde schon als Dokumentation im Jahr 1988 veröffentlicht: Die Zwillingsschwestern, die gleichzeitig das Gleiche sagen und sich exakt gleich anziehen, landeten wegen „unpassenden sexuellen Verhaltens“ vor Gericht. „Bucking Fastard“ fiel wohl schon damals als Zitat vor Gericht. Außerdem ist „Bucking Fastard“ ein Schüttelreim von „Fucking Bastard“.

Kate und Rooney Mara arbeiten seit über zwanzig Jahren als Schauspielerinnen. Kate Mara kennt man vor allem über die politische Dramaserie „House of Cards“.

Kate Maras Szene als Zoe Barnes in „House of Cards“

Aber auch in „Brokeback Mountain“ und dem Marvel-Film „Fantastic 4“ war sie mit von der Partie. Rooney Mara hingegen spielte in den Psychodramen „The Social Network“, „Her“ und „Carol“ mit. Mit ihrer Darstellung in „Carol“ wurde sie für einen Oscar nominiert. Zuletzt war sie im Historiendrama „Women Talking“ zu sehen.

Trailer zu „Women Talking“, auf Deutsch „Die Aussprache“

Neues Kapitel im großen Werk von Werner Herzog

Werner Herzog gehört zu den Workaholics in der Filmbranche. Es vergeht kaum ein Jahr, in dem nicht ein Film von ihm erscheint. Dabei pendelt sein Werk zwischen Dokumentarfilmen („Grizzly Man“), Biographien („Königin der Wüste“), Genre-Filmen („Bad Lieutnant“) und Klaus Kinski.

Als schrullige Persönlichkeit ist er längst auch in Hollywood zu einem Markenzeichen geworden, auch ein Auftritt bei den „Simpsons“ war ihm vergönnt. Immer wieder tritt er auch als Schauspieler kurz in Erscheinung, etwa in „Jack Reacher“ und der Fernsehserie „The Mandalorian“.