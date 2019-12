Marie Fredriksson ist tot. Die Roxette-Sängerin erlag den Folgen ihrer Krebserkrankung.

Marie Fredriksson, Sängerin des schwedischen Popduos Roxette, ist tot. Sie verstarb im Alter von 61 Jahren, wie die Managerin der Band in einer Pressemitteilung mitteilte. „Mit großer Trauer müssen wir mitteilen, dass eine unserer größten und beliebtesten Künstlerinnen weg ist", schrieb Marie Dimberg. Fredriksson kämpfte schon lange gegen den Krebs. 2002 wurde bei ihr ein Hirntumor diagnostiziert. Nach der ersten Behandlung kehrte sie mit ihrem Roxette-Kollegen Per Gessle zwar zurück auf die Bühne, aber eine 2016er-Tournee musste abgesagt werden. Fredriksson hinterläßt zwei Kinder und einen Ehemann. Per Gessle über Marie Fredriksson Per Gessle dankt Fredriksson für die gemeinsame Zeit: „Danke, Marie, danke für…