Roxette-Sängerin: Marie Fredriksson ist tot

Per Gessle über Marie Fredriksson – und das Ende von Roxette.

>>> EILMELDUNG: Marie Fredriksson ist am Dienstag, 09. Dezember 2019, verstorben. Wir berichteten 2016: Per Gessle hat erstmals über den Gesundheitszustand von Roxette-Kollegin Marie Fredriksson und deren Rückzug von der Bühne gesprochen. Vor allem räumte Gessle mit einem Gerücht auf. Im Interview mit RTL sagte der Gitarrist: „Der Krebs ist nicht zurück.“ Die Sängerin war 2002 an einem Hirntumor erkrankt, galt aber als geheilt. An den Folgeerscheinungen der Krankheit jedoch leidet die 57-Jährige bis heute. In diesem Jahr kündigte Fredriksson ihren Rückzug von der Bühne an – die Karriere von Roxette findet damit ihren Ausklang, wenn am 3. Juni das…