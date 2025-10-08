Das sagen Rush-Fans zur neuen Schlagzeugerin aus Deutschland

Die Nachricht, dass künftig mit Anika Nilles eine deutsche Schlagzeugerin bei Rush spielen wird, hat die Musikwelt überrascht und Fans der Band in helle Aufregung versetzt. Unter den jüngsten Facebook-Kommentaren zur News zeigt sich ein klares Stimmungsbild: Neben ungläubigem Staunen drücken die meisten tiefen Respekt und auch ein bisschen Stolz aus.

„Große Fußstapfen, in die sie tritt, aber ich bin überzeugt, dass Anika es bravourös meistert“, schreibt ein Fan und spricht damit wohl vielen aus der Seele. Neil Peart, der 2020 verstorben war, halten viele für unersetzlich. Dennoch drücken etliche Fans ihren Willen aus, der Neuen am Schlagzeug eine faire Chance zu geben.

So schreibt ein User: „Ich bin ein wenig enttäuscht, dass nicht Portnoy der neue Drummer wurde, aber Neil Peart ist sowieso nicht ersetzbar. Vielleicht macht es die Dame ja ganz gut.“

Stolz auf „eine von uns“

Unter den deutschen Rush-Fans herrscht zudem spürbare Begeisterung, dass nun eine Musikerin aus heimischen Gefilden Teil einer der wichtigsten Prog-Rock-Bands aller Zeiten ist. „Als gebürtiger Aschaffenburger ist man stolz auf die weiteren Kinder dieser Stadt! Sie ist umwerfend!“, heißt es in einem Kommentar. Viele feiern Nilles als würdige, moderne Vertreterin einer neuen Generation von Drummerinnen und Drummern.

Auch der Vorschlag, Rush mit Nilles endlich wieder nach Europa zu holen, zieht sich wie ein roter Faden durch die Kommentare. „Ich bin echt gespannt und hoffe, dass vielleicht auch Europa später mit dabei ist.“ Ein anderer schreibt augenzwinkernd: „Dann kann sie gerne den Jungs mal sagen, dass man auch in Deutschland auf Tour gehen kann.“

Nostalgie und Aufbruch

Nicht alle Fans sehen den Schritt emotionslos. Manche erinnern daran, dass Rush für sie untrennbar mit Peart verbunden bleibt: „Rush ist nicht mehr Rush, Linkin Park ist nicht mehr Linkin Park, AC/DC ist nicht mehr AC/DC…“. Dennoch überwiegt die Zuversicht, dass mit Nilles‘ frischer Energie eine neue Ära beginnen könnte.

Ein anderer Kommentar fasst es begeistert zusammen: „Geniale Schlagzeugerin! Wow, da habe ich jetzt echt nicht mit gerechnet. Aber es ist der einzige logische Schritt. Viel Erfolg den Dreien.“ Viele Fans bezeichnen die Entscheidung somit als „weisen Schritt in die richtige Richtung“.