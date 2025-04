Russell Brand wegen Vergewaltigung angeklagt

So reagiert Neil Gaiman auf die Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs

Russell Brand ist wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung angeklagt. Die Vorwürfe sollen sich zwischen 1999 und 2005 ereignet haben.

Die genauen Vorwürfe

Nachdem mehrere Frauen Anzeige erstatteten, werden dem Komiker nach Angaben der Londoner Polizei Vergewaltigung, unsittliche Körperverletzung, orale Vergewaltigung und sexuelle Nötigung vorgeworfen. Bisher bestritt Brand alle Anschuldigungen und behauptet, dass alle seine sexuellen Beziehungen einvernehmlich waren.

Da Russell Brand aktuell in den USA lebt und sich daher als Verdächtiger im Ausland aufhält, muss die britische Staatsanwaltschaft eine Rückkehr mit ihm vereinbaren. Falls der 49-Jährige dem nicht zustimmt, kann auch ein Auslieferungsantrag in Erwägung gezogen werden, denn am 2. Mai soll Brand vor dem Westminster Magistrate’s Court erscheinen. Der leitende Detective Andy Furphy erklärte zum Fall: „Die Frauen, die Anzeige erstattet haben, werden weiterhin von speziell geschulten Beamten unterstützt.“

In der Vergangenheit wies er alle Anschuldigungen zurück

Ähnliche Vorwürfe kamen bereits vor zwei Jahren auf: Er soll Frauen zwischen 2006 und 2013 sexuell missbraucht, teilweise vergewaltigt haben. Damals behauptete er, dass es sich bei den Beschuldigungen um einen „koordinierten Angriff der Medien“ handeln würde, und erklärte: „Ich war damals sexuell sehr, sehr freizügig. Die Beziehungen, die ich zu dieser Zeit hatte, waren allesamt einvernehmlich.“

Neben seiner Karriere als Comedian, die er bei „MTV UK“ startete, war er ab 2007 auch immer wieder als Schauspieler aktiv. So ist er unter anderem in Komödien wie „Nie wieder Sex mit der Ex“ und „Männertrip“ zu sehen. Von 2010 bis 2012 war er mit der Popsängerin Katy Perry verheiratet.

Aufgrund der schweren Vorwürfe, die in der Vergangenheit bereits gegen ihn aufkamen, ist Brand in den letzten Jahren immer mehr aus den Mainstream-Medien verschwunden. Über Social Media verbreitete er immer wieder verschwörungsähnliche Theorien.