So reagiert Neil Gaiman auf die Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs

Der Autor Neil Gaiman hat Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe und Missbrauchs zurückgewiesen, die von mehreren Frauen erhoben und Anfang dieser Woche in einem Artikel des New York Magazine berichtet wurden.

In einer neuen Erklärung, die am Dienstag auf seiner Website veröffentlicht wurde, schrieb Gaiman: „Ich habe mich nie auf nicht einvernehmliche sexuelle Handlungen mit irgendjemandem eingelassen. Niemals.“ Sein Dementi kommt einen Tag nach der Veröffentlichung der Titelgeschichte, in der acht der Anklägerinnen von Gaiman zu Wort kamen. Darunter vier, die zuvor ihre Vorwürfe in der Podcast-Reihe 2024 Master: The Allegations Against Neil Gaiman teilten. Gaiman wies auch die früheren Anschuldigungen gegen ihn zurück. Und behauptete, alle seine Beziehungen seien einvernehmlich gewesen.

Mutmaßliches missbräuchliches Verhalten von Gaiman gegenüber Frauen

Das Magazin überprüfte Texte und E-Mails zwischen den Frauen und Freunden. Sowie Nachrichten, die zwischen Gaiman und den Frauen ausgetauscht wurden. Der Artikel enthält mutmaßliches missbräuchliches Verhalten von Gaiman gegenüber Frauen, die behaupten, er habe sie zu erniedrigenden Handlungen gezwungen. Und in einigen Fällen sexuelle Annäherungsversuche unternommen, während sein kleiner Sohn im Raum anwesend war.

Einer der mutmaßlichen Berichte stammt von Scarlett Pavlovich. Einer ehemaligen Nanny, die im Februar 2022 in Neuseeland für Gaiman und seine damalige Frau Amanda Palmer zu arbeiten begann (das Paar ließ sich später im selben Jahr scheiden). Pavlovich beschuldigte Gaiman, sie mehrfach angegriffen zu haben. Sie behauptet, der Autor habe sie zum Oralsex gezwungen, während sein Penis mit Urin verschmutzt war. Und ihr angeblich einmal seinen Penis in den Mund gesteckt, woraufhin Pavlovich sich übergeben musste. Gaiman habe sie dann angeblich aufgefordert, das Erbrochene von seinem Schoß zu lecken. Pavlovich behauptete auch, dass Gaiman Sex mit ihr hatte, während sein Sohn im selben Hotelzimmer auf einem iPad spielte.

„Angelegenheit abgeschlossen“

Pavlovich erstattete im Januar 2023 in Neuseeland Anzeige gegen Gaiman bei der Polizei. Ein Sprecher sagte, dass die „Angelegenheit abgeschlossen ist“.

Gaiman bestritt die Vorwürfe in der Geschichte des New York Magazine durch seine Rechtsvertreter und bezeichnete sie als „falsch, ganz zu schweigen von verwerflich“.

Zwei Menschen, die völlig einvernehmliche sexuelle Beziehungen genießen

In seinem Beitrag vom Dienstag sagte Gaiman: „Ich habe mir die Nachrichten, die ich mit den Frauen ausgetauscht habe, noch einmal durchgelesen. Und die Vorfälle, die später als missbräuchlich gemeldet wurden, verfolgt. Diese Nachrichten lesen sich jetzt so, wie sie es taten, als ich sie erhielt. Von zwei Menschen, die völlig einvernehmliche sexuelle Beziehungen genießen und sich wiedersehen wollen.“

Später behauptete er: „Einige der schrecklichen Geschichten, die jetzt erzählt werden, sind einfach nie passiert, während andere so stark von dem, was tatsächlich passiert ist, verzerrt wurden, dass sie nichts mehr mit der Realität zu tun haben.“

Kendra Stout ist eine weitere Frau, die über die Geschichte sprach. Sie behauptete, sie habe Gaiman 2003 im Alter von 18 Jahren kennengelernt und er habe „ausführlich über die dominante und unterwürfige Beziehung gesprochen, die er sich von mir wünschte“. Stout behauptete, dass sie keine „sicheren Worte“ oder „Grenzen“ (Standardelemente von BDSM-Verhandlungen) festgelegt hätten. Und dass Gaiman sie angeblich mit seinem Finger und Penis penetriert habe, während sie eine schmerzhafte Harnwegsinfektion hatte und ihm „Nein“ sagte. Stout erstattete im vergangenen Oktober Anzeige bei der Polizei gegen ihn.