Vorwurf der Vergewaltigung: Cassie lässt Klage gegen Diddy fallen

Nachdem die Sängerin Casandra Ventura, alias Cassie, am 17. November 2023 eine Klage gegen den Musiker und Produzent Diddy wegen mehrfacher Vergewaltigung und körperlichen Missbrauch erhob, legte die 37-Jährige diese nun wieder bei.

Medienberichten zufolge soll Diddys Anwalt mitgeteilt haben, dass diese Entscheidung kein Eingeständnis der ursprünglich erhobenen Vorwürfe sei. Beide hätten sich wohl dazu entschieden, sich in einem Vergleich zu einigen.

Diddy, alias Sean Combs, wurde in einer Klage von seiner Ex-Freundin Casandra Ventura beschuldigt, er hätte sie während ihrer elfjährigen Beziehung mehrfach vergewaltigt, missbraucht und zu Dingen genötigt, die sie nicht gewollt habe.

Körperliche und psychische Bedrohungen

Aus den Gerichtsdokumenten, die „Page Six“ vorliegen, ging hervor, dass Diddy zu „unkontrollierbaren Wutausbrüchen neigte und Frau Ventura häufig brutal schlug“. Dies sei oft auch von seinen Mitarbeitenden beobachtet worden, jedoch „wagte es niemand, gegen seinen furchterregenden und grausamen Chef anzugehen“.

Während ihrer Beziehung soll Diddy Ventura außerdem gezwungen haben, mit männlichen Prostituierten zu schlafen, missbrauchte sie selbst körperlich und versorgte sie mit Drogen. Sie sollte zusätzlich immer seine Schusswaffe in ihrer Tasche tragen, damit sie immer dadurch erinnert wurde, welche schweren Schäden er potentiell anrichten könnte. In den späten Jahren in ihrer Beziehung soll der CEO von „Revolt“, einem Kabelfernsehnetzwerk, das von Combs mitgegründet wurde, in das Haus der jungen Frau eingebrochen sein, um sie zu vergewaltigen.

Personal von Diddy flehte sie an, zu bleiben

In den Anklageschriften heißt es: „Im Laufe der Jahre, in denen Herr Combs Frau Ventura körperlich und sexuell missbrauchte, versuchte sie immer wieder, sich seinem festen Griff über ihr Leben zu entziehen. Jedes Mal, wenn sie sich versteckte, wurde sie von Herrn Combs‘ riesigem Netzwerk von Unternehmen und angeschlossenen Firmen gefunden, und diejenigen, die für Herrn Combs‘ Unternehmen arbeiteten, flehten sie an, zu ihm zurückzukehren. Viele gingen so weit, ausdrücklich zu erklären, dass ihre Nichtrückkehr zu Herrn Combs ihren Erfolg in der Unterhaltungsindustrie behindern würde.“

Ventura selbst meldete sich ebenfalls zu Wort: „Nach Jahren des Schweigens und der Dunkelheit: Ich bin endlich bereit, meine Geschichte zu erzählen und mich für mich selbst und andere Frauen einzusetzen, die in ihren Beziehungen Gewalt und Missbrauch ausgesetzt sind.“

Casandra Ventura und Sean Combs lernten sich 2005 kennen und führten von 2007 bis 2018 eine Beziehung mit Unterbrechungen. Combs Anwalt wies nach der Anklage vorerst alle Beschuldigungen zurück.