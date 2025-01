Nach Missbrauchsvorwürfen: Comic-Verlag wirft Neil Gaiman raus!

Dark Horse Comics hat angekündigt, die Comic-Adaptionen von Neil Gaimans Werken – unter anderem die „Anansi Boys“-Serie – nicht mehr fortzuführen. Grund dafür seien die sich häufenden Vorwürfe gegen den Autor wegen sexuellen Missbrauchs.

Vorwürfe gegen Neil Gaiman kamen erstmals 2024 auf

Im Juli 2024 wurden das erste Mal Anschuldigungen gegen den Briten laut. „Tortoise Media“ legte damals in Form einer Podcast-Serie offen, dass fünf Frauen Gaiman des sexuellen Missbrauchs beschuldigten. Gaiman aber bestritt die Vorwürfe vehement und erklärte auf seiner Homepage in einem Eintrag in seinem Journal mit dem Titel „Breaking The Silence“, dass er immer nur an einvernehmlichen Begegnungen beteiligt gewesen sei.

Gaiman schrieb damals auf seiner Seite: „Ich habe die Nachrichten, die ich mit den Frauen rund um und nach den Vorfällen ausgetauscht habe, die später als missbräuchlich gemeldet wurden, noch einmal gelesen. Diese Nachrichten wirken jetzt so, wie sie es taten, als ich sie erhalten habe – von zwei Personen, die vollständig einvernehmliche sexuelle Beziehungen genossen haben und sich wiedersehen wollten. Als ich in diesen Beziehungen war, schienen sie auf beiden Seiten positiv und glücklich zu sein.“

Doch am 13. Januar 2025 veröffentlichte das „The New York Magazine“ zusammen mit deren Website „Vulture“ einen Bericht über neue Vorwürfe wegen sexuellen Übergriffs und Missbrauchs von insgesamt acht Frauen gegen Gaiman – einige waren davor an der Veröffentlichung im Juli 2024 schon beteiligt gewesen.

Dark Horse lässt Gaiman fallen, andere warten ab

Dies nahm Dark Horse Comics nun zum Anlass, sich von dem Schriftsteller zu trennen. Auch Disney pausiert derzeit die Produktion zu der Filmadaption von Gaimans Roman „The Graveyard Book“.

Dennoch bleibt Gaiman weiter im Geschäft. Unter anderem produziert Amazon derzeit eine TV-Adaption zu „Anansi Boys“. Dabei soll Whoopi Goldberg zum Cast gehören. Laut „Hollywood Reporter“ ist das Projekt für einen Start in diesem Jahr geplant. Auch die zweite Staffel von Gaimans „The Sandman“ ist bei Netflix derzeit in Produktion.