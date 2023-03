Der aus „Jurassic Park“ und „Peaky Blinders“ bekannte neuseeländische Schauspieler Sir Nigel John Dermot Neill – kurz Sam Neill – hat in der Vergangenheit mit Krebs gekämpft, wie er in seiner Autobiografie öffentlich macht. Doch sei er auf dem Weg der Besserung und auch wieder auf einem Filmset zugegen, wie er nun in einem Video auf Instagram seinen mitteilte.

Empfehlung der Redaktion Video: Sam Neill präsentiert „Creep“ von Radiohead – auf der Ukulele

Der Schauspieler erzählt von seiner Erkrankung in seinem Buch „Did I Ever Tell You This“ (erscheint am 23. März 2023). In den Memoiren schreibt der 75-Jährige davon, dass er seit März 2022 mit einem Non-Hodgkin-Lymphom (Blutkrebs) kämpfe und auch daran sterben könne.

Das führte in den letzten Tagen allerdings dazu, dass in Medienberichten hauptsächlich seine Krebserkrankung thematisiert wurde – weniger das Buch an sich. Das ist dem Schauspieler allerdings nicht recht, weswegen er auf Instagram den Wunsch äußerte, das Krebsthema würde nicht so präsent über allem stehen.