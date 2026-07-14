Laura Dern, Steven Spielberg und andere erinnern an Sam Neill: „Ein wahrhaft edler Gentleman“

Seit dem Tod von Sam Neill, dem geliebten Star aus „Jurassic Park“, „The Piano“ und „Peaky Blinders“, reißen die Beileidsbekundungen nicht ab. Neills Familie teilte die Nachricht am frühen Montagmorgen auf seinem offiziellen Instagram-Profil mit.

„Mit tiefer Trauer teilt die Whānau von Sam Neill die Nachricht von seinem Ableben am Montag, dem 13. Juli, in Sydney, Australien“, schrieb die Familie in einem Statement. „Sam war von seiner Familie umgeben und ging mit jener Würde, die sein gesamtes Leben geprägt hat. Der Verlust war plötzlich und unerwartet, doch wir sind dankbar dafür, dass Sam krebsfrei geblieben ist.“

Laura Dern, die in Steven Spielbergs Blockbuster „Jurassic Park“ von 1993 die hoffnungsvolle Paläobotanikerin Ellie Sattler an der Seite von Neills skeptischem Paläontologen Dr. Grant verkörperte, würdigte ihren engen Freund und Kollegen mit bewegenden Worten.

Lauras Abschied von Dr. Grant

„Sam war mein geliebter Freund fürs Leben … Er hat mir gezeigt, wie tief Loyalität, Schutz und Liebe gehen können – stets mit dem trockensten Witz“, schrieb sie am Montag in einem Statement gegenüber „Variety“. „Er war ein wahrhaft edler Gentleman, verpackt in meinen Traumhelden. Ich werde dich für immer lieben, Dr. Alan Grant.“ Die beiden schlüpften 2022 in „Jurassic World Dominion“ erneut in ihre Rollen, gemeinsam mit den neuen Franchise-Stars Chris Pratt und Bryce Dallas Howard.

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Auch Spielberg würdigte Neill und hob dabei dessen Teamgeist hervor. „Ich stehe in der Schuld von Roger Donaldson, Gilliam Armstrong, Graham Baker und Phillip Noyce, die Sam Neill in Rollen besetzt haben, in denen er so brillant war, dass er meine Aufmerksamkeit auf sich zog und schließlich Dr. Alan Grant in ‚Jurassic Park‘ spielte“, erklärte Spielberg in einem Statement. „Sam war außergewöhnlich kooperativ. Es war eine echte Herausforderung für ihn, einen Charakter zu spielen, der Kinder als schmutzig und stinkend empfand – denn das war das genaue Gegenteil des liebevollen Vaters, der er für seine eigenen Kinder war.“

Der Regisseur fügte hinzu: „Ich habe es geliebt, alle ‚Jurassic‘-Filme mit ihm zu drehen. Gemeinsam mit Laura Dern und Jeff Goldblum werden wir immer unsere Jurassic-Familie haben, und Sam wird von uns und seinen vielen Millionen Fans auf der ganzen Welt niemals vergessen werden.“

Stimmen aus Hollywood

Colin Trevorrow, der Neill in „Jurassic World Dominion“ Regie führte, schrieb auf Instagram: „Sam Neill war ein zutiefst einfühlsamer und wunderbarer Mensch. Er war ein Freund und Mitstreiter in einer schwierigen Zeit, und seine Stärke hat uns allen Kraft gegeben. Ich werde ihn für seine Ruhe in Erinnerung behalten, für seine Liebe zum Wein und für die gelassene Sicherheit, die er seinen Figuren verlieh. Nicht in jedem Leben hat man das Glück, mit einer Legende befreundet zu sein. Dafür bin ich für immer dankbar.“

Nicole Kidman, die 1989 an der Seite von Neill im Thriller „Dead Calm“ zu sehen war, sagte dem „Sydney Morning Herald“, sie sei „zutiefst betrübt“ über den Tod des Schauspielers. Sie bezeichnete Neill als „einen der Großen“ und „eine Freude in seiner Gesellschaft“ und ergänzte: „Wir lernten uns kennen, als ich gerade 18 war, und er nahm mich unter seine Fittiche – eine Freundschaft fürs Leben. Er war charmant, freundlich, witzig und klug. Er wird sehr vermisst werden, und mein Mitgefühl gilt seiner Familie.“

Der australische Regisseur Phillip Noyce, der Neill gemeinsam mit Kidman in „Dead Calm“ inszenierte, sagte dem „Guardian“: „Sam war vielleicht der gentlemanhafteste Schauspieler, dem ich je begegnet bin. Besonnen und aufrichtig in einer Showbusiness-Welt voller aufgeblasener Egos. Sein Wort war sein Vertrag. Auf seltsame Weise hat Sam meiner langen Karriere in Hollywood den Weg geebnet. Als Gerüchte kursierten, George Miller könnte ‚Dead Calm‘ heimlich inszeniert haben, versicherte Sam dem amerikanischen Produzenten Mace Neufeld, dass ich tatsächlich der Regisseur war – und Mace verpflichtete mich daraufhin, Harrison Ford in ‚Patriot Games‘ zu führen.“

Würdigungen aus Neuseeland und Australien

Neill, dessen Vater aus Neuseeland stammte, wuchs in Christchurch auf und begann seine Schauspielkarriere auf der Bühne während seines Studiums an der University of Canterbury. „Sir Sam Neill war einer der Großen“, schrieb Neuseelands Premierminister Christopher Luxon auf X. „Er fing an, als es in diesem Land kaum eine Filmindustrie gab. Mehr als fünfzig Jahre lang trug er neuseeländische Geschichten in die Welt, und sein Talent hat unsere Filmindustrie zu dem gemacht, was sie heute ist – einem unserer bedeutendsten Kulturgüter. Seine Werke werden noch lange nach uns allen gesehen und geliebt werden.“

Australiens Premierminister Anthony Albanese fügte hinzu: „Sam Neill spielte in so vielen geliebten australischen Geschichten mit und hat sich einen besonderen Platz in australischen Herzen verdient. Trocken und lakonisch, nachdenklich und besonnen – Sam kämpfte gegen seine Krankheit mit derselben Würde, demselben Humor und derselben Überzeugung, die jeder seiner Darbietungen Kraft verliehen. Er wird sehr betrauert und lange in Erinnerung bleiben. Möge er in Frieden ruhen.“

Schauspieler Richard E. Grant teilte auf Instagram mit, dass er Neill seit drei Jahrzehnten kannte und „schließlich 2018 mit ihm in ‚Palm Beach‘ zusammenarbeiten durfte“. „Ein Offizier und Gentleman im wahrsten Sinne des Wortes“, schrieb Grant. „Er hat mich durch eine sehr schwierige Phase meines Lebens geführt und mir dabei geholfen.“

Abschied der Weggefährten

„Ach, Sam, was für ein herrlicher, wunderbarer Mensch“, schrieb Alan Cumming auf Neills Instagram. „Du wirst vermisst. Der Familie mein aufrichtiges Beileid für diesen unermesslichen Verlust.“

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert …