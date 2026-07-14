Sam Neill spielte einen US-Politiker und den Antichristen – in derselben Rolle

Die Würdigungen strömen herein für Sam Neill, den in Irland geborenen, in Neuseeland aufgewachsenen Schauspieler, dessen Tod im Alter von 78 Jahren am Abend des 13. Juli bekannt gegeben wurde. Die meisten erinnern sofort an seine Rolle als Dr. Alan Grant, den Paläontologen-Helden der „Jurassic Park“-Filme; sein Wiedersehen mit den Franchise-Urgesteinen Laura Dern und Jeff Goldblum in „Jurassic World Dominion“ (2022) war das Glanzstück dieses späten Serieneintrags. (Es bescherte uns auch eine ausgesprochen turbulente Pressetour.) Ältere Fans verweisen auf seine frühen Jahre im neuseeländischen und australischen Kino, besonders auf seine Rolle in dem wegweisenden Film „Sleeping Dogs“ (1977) und seinen internationalen Durchbruch in „My Brilliant Career“ (1979). Manche riefen Kultklassiker in Erinnerung wie „Possession“ (1981), in dem Neill das Gegengewicht lieferte, das seiner Kollegin Isabelle Adjani erlaubte, sich kopfüber ins Chaos zu stürzen, oder den Hitchcock-Thriller auf hoher See „Dead Calm“ (1989). Andere hoben seine Titelrollen in den TV-Serien „Reilly, Ace of Spies“ (1983) und „Merlin“ (1998) hervor.

Neill spielte strahlende Helden, finstere Schurken (siehe: „The Piano“), Autoritätsfiguren, historische Persönlichkeiten und Vaterfiguren. Er war kurz davor, in den Achtzigern der neue James Bond zu werden – eine Chance, die er später als Glück im Unglück bezeichnete. Neill schien mühelos sein Matinee-Idol-Gesicht sowohl in riesige Hollywood-Produktionen als auch in bescheidene Down-Under-Indies einbringen zu können; die Wärme und das Gewicht, die er einer Figur wie dem mürrischen „Onkel“ in Taika Waititis Überraschungserfolg „Hunt for the Wilderpeople“ (2016) verlieh, waren schlicht unersetzlich.

Doch die erste Rolle, die mir nach dem Schock über Neills Tod in den Sinn kam – er hatte seit 2022 gegen Krebs gekämpft, befand sich aber zum Zeitpunkt seines Todes in Remission –, war weder der allseits beliebte Paläontologe aus „Jurassic Park“ noch sein einprägsamer russischer U-Boot-Offizier aus „Jagd auf Roter Oktober“ (1990), noch die vielen nervlich strapazierten Ehemänner, fürsorglichen Väter und ausgesprochen gut aussehenden Jedermänner, die er über fünf Jahrzehnte auf der Leinwand verkörperte. Es war eine höchst ungewöhnliche, aber zentrale Rolle in einem Franchise, das religiöse Paranoia als Rohstoff nutzte. Neill spielte einen Wirtschaftsboss, der sich in eine Botschafterstelle und einen Sitz im UN-Sicherheitsrat hineingeredet hatte und ein Auge auf die Präsidentschaft geworfen hatte. Und er war, kein Zufall, der Antichrist.

Damien Thorn und der Teufel im Nadelstreifen

Als die Macher von „The Omen“ (1976) und dem ebenso erfolgreichen Sequel von 1978 den letzten Teil ihrer Trilogie in Angriff nahmen, war Neill ein echter Filmstar, die Ära der Satanic Panic begann gerade richtig Fahrt aufzunehmen, und ein ehemaliger Schauspieler, der die religiöse Rechte umworben hatte, saß im Weißen Haus. „The Final Conflict“, auch bekannt als „Omen III“ (1981), führt die Zuschauer zurück zu Damien Thorn, dem einstigen Teufelskind, das nun ein erfolgreicher Wirtschaftsmogul ist und den Mischkonzern Thorn Industries leitet. Er versteht es, seine Washingtoner Verbindungen zu nutzen und die politische Karriereleiter emporzuklettern, um sich für einen späteren Griff nach noch größerer Macht in Stellung zu bringen. Damien verfügt bereits über eine Legion von Anhängern, die bereit sind, seinen Willen zu tun und eine neue Herrschaft des Bösen heraufzubeschwören. Doch er muss sich auch mit einer Handvoll Mönche herumschlagen, mit mystischen Dolchen, die Satans Sohn aufhalten sollen, und mit der prophezeiten Wiederkunft Jesu Christi, den er abfällig stets nur „den Nazarener“ nennt.

„The Final Conflict“ ist nicht das, was man technisch gesehen einen guten Film nennen würde. Es ist nicht einmal ein besonders guter „Omen“-Film – wer erwartet, dass Priester von herabfallenden Kirchturmspitzen aufgespießt werden oder Köpfe durch Glasscheiben rollen, wird herb enttäuscht. Es ist klassischer Religio-Horror-Käse der frühen Achtziger. Aber – und das ist ein ausgesprochen großes Aber: Der Film gibt Sam Neill die Gelegenheit, eine geschmeichelte Version des Bösen zu spielen, die es ihm erlaubt, sein gutes Aussehen und seinen debonären Leading-Man-Charme als Waffe einzusetzen. An einer Stelle erwähnt Damien beiläufig, dass der US-Präsident, ein persönlicher Freund von ihm, ihn gleich anrufen werde, um ihm den Posten des nächsten amerikanischen Botschafters in Großbritannien anzubieten. Aber was ist mit dem amtierenden Botschafter, fragt jemand. Und Damien lächelt einfach, langsam, und signalisiert sofort, dass kleine Hindernisse wie jemand, der einen Posten bereits besetzt hält, nicht lange ein Problem sein werden. (Spoiler: Sie sind es nicht.) Dieses Lächeln ist gleichermaßen strahlend und durch und durch bedrohlich. Und bei diesem einen Gesichtsausdruck denkt man unweigerlich: Genau. Deshalb engagiert man Sam Neill, um den Teufel zu spielen.

Der Fürst der Finsternis im Wahlkampfmodus

Der Fürst der Finsternis wird nicht in Gestalt eines gehörnten, hufbeschlagenen Ungeheuers über die Menschheit hereinbrechen. Er kehrt zurück als fotogener Hunk mit Volksnähe und der Fähigkeit, die Massen zu hypnotisieren – alles, um die Menschen glauben zu lassen, er sei ihr neuer Messias. Neill weiß, wie man einen Anzug trägt und dabei sowohl natürliche Führungsstärke als auch das Anspruchsdenken eines Wirtschaftsbosses ausstrahlt, sodass man das Gefühl bekommt, das höchste Amt im Lande sei schlicht sein Geburtsrecht. Sein Damien ist ein Herr des Universums mit einem tiefen Verständnis davon, wie Macht ausgeübt wird. Selbst der Präsident im Film ist ihm hörig; als Damien erwähnt, dass eine Botschafterstelle ihn zwingen würde, seine Unternehmensbeteiligungen abzugeben – „Das ist gegen das Gesetz“ –, antwortet der Oberbefehlshaber: „Dann müssen wir es eben ein bisschen verbiegen.“ Gewiss, Mr. Thorn ist der Antichrist. Aber natürlich würde man für diesen Typen stimmen, wenn er auf dem Ticket der Republikaner stünde!

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Vielleicht noch wichtiger: Neill weiß, dass er mitten in einem cineastischen Käsefondue agiert, und hat ein untrügliches Gespür dafür, wann er die Dinge ernst spielen und wann er sie ins Groteske übersteigern soll. Man sehe sich folgende Kostprobe gotteslästerlicher Theatralik an, in der Damien beginnt, Drohungen an eine bestimmte, hoch verehrte göttliche Instanz zu schnurren.

Das ist die Art von reinem Achtziger-Jahre-Wahnsinnmonolog, der sowohl ehrfürchtiges Aufkeuchen als auch schallendes Gelächter provoziert – und Neill trifft ihn auf den Punkt. Viele Schauspieler können aus einem shakespeareschen Monolog ein Festmahl machen. Es braucht jemanden seines Kalibers, um hier die Balance zu halten und einen auch noch mehr als vierzig Jahre später mit Begeisterung zuschauen zu lassen. Und während die Idee eines Politikers, der mit Versprechen die Öffentlichkeit betört und dabei finstere, durch und durch korrupte Absichten verschleiert, heute ganz anders wirkt als selbst in den Reagan-Jahren, ist Neills lässige Art, die ruhige Mitte im Sturm dieses Horrorfilms zu sein – um dann fließend selbst zum tobenden Sturm zu werden – zeitlos. (Sogar das ganze Antichrist-Thema ist wieder in den Schlagzeilen!)

Groß spielen in einem schlechten Film

Es gibt in „The Final Conflict“ mehr als ein paar Szenen, in denen Neill richtig aufdreht – und Gott, dreht er auf. Und doch spielt er manches subtil ironisch und verschmitzt. Man schätzt, dass er sich nie so verhält, als wäre er über das alles erhaben. Neill hatte fleischigere Rollen in weit besseren Filmen. Keine davon war so teuflisch gut in etwas so absurd Schlechtem. Das ist allein Neills Verdienst. Es gab niemanden wie ihn.