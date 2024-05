In „Mrs. Doubtfire“ spielte Robin Williams einen Vater von drei Kindern. Dass der Schauspieler sich nicht nur vor der Kamera väterlich verhielt, hat nun eine der Hauptdarstellerinnen offenbart. Lisa Jakub, die die Rolle der ältesten Schwester übernahm, konnte auf Williams‘ Unterstützung zählen, als sie wegen der zeitaufwändigen Dreharbeiten nicht zum Unterricht gehen konnte und schließlich sogar von der Schule verwiesen wurde.

Schularbeiten per Post reichte wohl nicht aus

Jakub und ihre Co-Darsteller:innen Matthew Lawrence und Mara Wilson sind für eine gemeinsame Podcast-Aufnahme 30 Jahre nach Veröffentlichung des Films wieder zusammengekommen und haben in Erinnerungen an die Dreharbeiten von „Mrs. Doubtfire“ geschwelgt. „Ich wurde für ‚Doubtfire‘ von der High School geworfen“, erzählte Lisa Jakub in der Folge von „Brotherly Love“.

„Ich besuchte die High School in Kanada und dann ging ich für vier Monate weg, um den Film zu drehen und wir wollten dieses System einrichten, richtig? Das war noch vor dem Internet, wo ich meine Schularbeiten per Post an die Schule geschickt habe und das haben wir eine Zeit lang gemacht. Wir waren ein paar Monate mit den Dreharbeiten beschäftigt und meine Schule in Kanada schickte einen Brief, in dem stand: ‚Das funktioniert bei uns nicht mehr, komm nicht mehr zurück.‘ Ja, neunte Klasse. Ich war am Boden zerstört. Es hat mir das Herz gebrochen, denn ich hatte ein sehr ungewöhnliches Leben und das war das einzig Normale,“ so Jakub.

Williams richtete sich an den Schuldirektor

Doch ihr „Mrs. Doubtfire“-Filmvater eilte der Schauspielerin zu Hilfe, nachdem er bemerkte, wie schlecht sie sich wegen des Schulverweises fühlte. „Er schrieb einen Brief an meinen Schuldirektor, in dem er ihn aufforderte, diese Entscheidung zu überdenken und, dass ich versuchen würde, meine Ausbildung und meine Karriere gleichzeitig zu verfolgen und dass sie mich dabei bitte unterstützen sollten.“

Williams Versuch blieb jedoch erfolglos. „Der Schulleiter bekam den Brief, rahmte ihn ein, hängte ihn im Büro auf und bat mich nicht, zurückzukommen. Erstaunlich,“ führte die inzwischen 45-Jährige weiter aus.

Wie es mit ihrer Schulbildung nach den Dreharbeiten weiterging, berichtete Lisa Jakub jedoch nicht.