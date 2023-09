Thomas Gottschalks letzte „Wetten, dass ..?“-Show: „Meine Generation hat sich erledigt“

Am 25. November soll Thomas Gottschalks letzte Folge „Wetten, dass…?“ ausgestrahlt werden. Der Moderator gab nun den Grund für seinen Abschied bekannt. Er sei nicht mehr zeitgemäß und seine „Generation habe sich erledigt“, meint der Entertainer. Doch er wäre keinesfalls wehmütig.

Gottschalk ist sich bewusst, dass „die Gefahr missverstanden“ zu werden, bei ihm „irre hoch“ sei. In der Vergangenheit hat der Moderator bereits einigen Shitstorms für seine problematischen Aussagen standhalten müssen. So fiel er 2021 aufgrund von Formulierungen, die manche als rassistisch deuteten, in der WDR-Sendung „Die letzte Instanz“ auf. In einem Gastbeitrag in der „Welt am Sonntag“, schrieb er daraufhin, dass er „gewisse Begriffe nicht mehr benutzen“ wird.

„Ich bringe aus meiner Vergangenheit vielleicht nicht unbedingt die richtigen Geisteshaltungen mit, die ich bräuchte, um heute noch zu funktionieren“, meint Gottschalk nun bezüglich des „Wetten, dass…?“-Aus in einem Interview mit der „Bild“. Er würde die Show beenden, „weil ich Dinge so ungefiltert sage, wie sie mir einfallen. Heute musst du in deine Gedanken immer Sicherheitsfilter einbauen, damit sie dir nicht um die Ohren knallen. Und auch dieser Filter schafft wieder Interpretationsspielraum, den man eigentlich gar nicht haben will.“

Seit 1981 gibt es „Wetten, dass ..?“. Damals noch mit dessen Erfinder Frank Elstner, bis 1987 Thomas Gottschalk das Mikro übernahm und die Show fast 25 Jahre moderierte. Obwohl 1992 Wolfgang Lippert und 2011 Markus Lanz kurzzeitig als Moderator eingesetzt wurden und die Unterhaltungssendung von 2014 bis 2021 eine Pause einlegte, stellten Gottschalk und „Wetten,dass..?“ für viele deutsche Haushalte das nostalgische Samstag-Abend-Programm dar.

Für seine letzte Sendung im November 2023 steht der Entertainer alleine auf der Bühne. Seine Co-Moderatorin Michelle Hunziker wird diesmal nicht mit dabei sein. „Ich habe die erste Sendung in Hof alleine gemacht, ich schaffe auch die Letzte“, ist sich Thomas Gottschalk sicher. Wie es mit der Show nach ihm weitergehen soll, ist noch unklar.