TV-Tipp: 15 mal Stephen King auf Tele 5

Wie auch schon „Kapitel 1“ der „Es“-Filme gibt es sehr unterschiedliche Meinungen zum Neuaufguss des King-Klassikers.

Am 04. September läuft „Es Kapitel 2“ in den deutschen Kinos an. Die Leinwand-Neufassung des Horror-Hits von Stephen King wurde durchaus recht positiv aufgenommen. Auch wenn nur das erste Drittel des Romans (und nicht die Hälfte) verfilmt wurde, überzeugte der stimmige Coming-Of-Age-Anteil und eine zeitgemäße Visualisierung sowie eine starke akustische Vertiefung des Horrors. Erinnert man sich aber an die TV-Fassung von 1990, dann fiel auch damals schon das Urteil recht deutlich aus: Der erste Teil war atmosphärisch bedrückend und vielschichtig, der zweite Teil fiel mit Blick auf die in Angst etwas ungelenk wieder vereinten Erwachsenen und zahlreiche ärgerliche Effekt-Mätzchen unangenehm…