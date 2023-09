Bruce Willis weiß womöglich nicht mehr, wer er ist

Bruce Willis beim „Comedy Central Roast of Bruce Willis“ im Hollywood Palladium in Los Angeles, Juli 2018.

Bruce Willis‘ Ehefrau, Emma Heming-Willis, erschien zum Anlass der „World Frontotemporal Dementia Awareness Week“ im TV um über die Krankheit ihres Mannes zu sprechen.

„Was ich lerne, ist, dass Demenz schwer zu ertragen ist“, teilt Hemin-Willis gegenüber den „Today“-Hosts. „Es ist schwer für die Person, bei der die Diagnose gestellt wurde. Es ist auch schwer für die Familie. Und das ist für Bruce, für mich und für unsere Mädchen nicht anders. Wenn sie sagen, dass dies eine Familienkrankheit ist, dann ist es wirklich so.“

Willis ging 2022 in den Ruhestand, nachdem bei ihm eine frontotemporale Demenz diagnostiziert wurde. Die Krankheit äußert sich durch erschwerte Sprach- und motorische Fähigkeiten, sowie Veränderungen von Verhalten und Persönlichkeit. Auch die Selbsterkenntnis einer Person kann eingeschränkt sein, da die Krankheit sich auf den Frontallappen des Gehirns auswirkt. So teilt Heming-Willis, dass es „schwer zu sagen“ ist, wie bewusst sich der Schauspieler seines Zustands ist.

Doch sie bekräftigt, dass sie trotz des schweren Schicksalsschlages viel Freude in ihrem gemeinsamen Leben finden. „Es gibt so viele schöne Dinge, die in unserem Leben passieren“, sagt sie. „Es ist wirklich wichtig für mich, den Blick von der Trauer abzuwenden und zu sehen, was um uns herum geschieht. Bruce würde wirklich wollen, dass wir uns an dem freuen, was ist. Er würde sich das für mich und unsere Familie wünschen.“