Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Die Schotten trinken Boston leer! Als vor der WM noch Videos von US-Amerikanern im Netz kursierten, die behaupteten, sie hätten die besten Fans, hatten sie wohl nicht mit ihren eigenen Vorfahren gerechnet: den Europäern. Denn dank der Weltmeisterschaft dürfen die Bewohner des Land of the Free bestaunen, wie Fankultur ohne Kampfjets aussieht. Noch am 14. Juni feierte Trump seinen 80. Geburtstag mit einem Showprogramm, das die „Daily Show“ süffisant als eines Zehnjährigen würdig bezeichnete.

Schottische Fans leeren die Bars Bostons

Süffig scheint allemal auch das Bier in Boston zu sein, denn die schottischen Fans machen der Stadt im unaussprechlichen Bundesstaat Massakuu…ähm… Massachusetts ganz schön zu schaffen. In einem Interview von „ABC News“ berichtet ein schottischer Anhänger: „Wir haben die Bar leergetrunken und dann war alles, was sie übrig hatten, Bud Light.“ Das kann man freilich wirklich keinem zumuten – und so trinken die Schotten den Lagervorrat Bostons leer. Laut „ESPN“ hätten sie viermal so viel Bier getrunken wie sonst an Feiertagen wie dem 4. Juli üblich. Daraufhin sei eine Notfalllieferung nötig gewesen, um den Durst der Fans doch noch zu stillen.

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Das Auftaktspiel gegen Haiti am 14. Juni gewann Schottland mit 1:0 und tritt in der Nacht vom 19. auf den 20. Juni gegen Marokko ebenfalls in Boston an. Da beide Spiele am gleichen Austragungsort stattfinden, wurde die Stadt zur schottischen Fanzone erklärt. Videos, auf denen Schotten auf Booten hüpfen und ihre Dudelsackkenntnisse zum Besten geben, fluten daher die Social-Media-Kanäle. Nächster Halt wird Miami sein, wo sie auf Brasilien treffen. Es bleibt zu hoffen, dass Miami sich nicht auf seine Bud-Light-Vorräte verlässt.

Wer reist sonst noch zur WM?

Dass die Schotten mitunter die „besten“ Fans der Welt haben, wurde schon bei der Heim-EM 2024 deutlich. Doch wer gehört sonst zu den größten Anhängerschaften, die zur WM reisen?

Während Schottland mit einem Anstieg der Flugbuchungen von rund 1.000 Prozent im Vergleich zum Vorjahr das Maß aller Dinge zu sein scheint, fliegen auch viele Deutsche in die USA, um den Traum vom WM-Pokal live mitzuerleben. Auch türkische Fans und marokkanische Anhänger zeigen ein großes Aufkommen in den Spielorten. Das alles steht im starken Gegensatz zu den Schweizer Nachbarn, die den Reiseboom nicht mitmachen und sogar einen Rückgang der Buchungen in die Spielorte von 3 Prozent verbuchen. Einen noch deutlicheren negativen Effekt scheint die WM auf spanische Besucher zu haben: Dort gingen die Flugbuchungen laut „Euro News“ um ganze 26 Prozent zurück.

Schottland ist damit schon jetzt der klare Gewinner des Fan-Wettbewerbs – sowohl beim Wetttrinken als auch bei der Anzahl angereister Anhänger. Wo immer die schottische Mannschaft auch spielt, ist damit zu rechnen, dass sie eine Schneise trockener Zapfhähne hinterlässt.