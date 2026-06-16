America 250: Die Juli-Feier wird zur Trump-Rally

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Nachdem er sich selbst eine exklusive, von Räuberbaronen bevölkerte UFC-Geburtstagsparty für 60 Millionen Dollar im Weißen Haus geschenkt hat, reicht Donald Trump den Amerikanern zum Feiertag das politische Äquivalent von Socken unterm Weihnachtsbaum. Der Präsident gab am Montag bekannt, dass die diesjährigen Feierlichkeiten zum 4. Juli – dem 250. Jahrestag der Staatsgründung – von einer weiteren Trump-Rally dominiert werden sollen.

„Am 4. Juli werden wir am Lincoln Memorial und am Washington Monument, im wunderschönen und sicheren Washington D.C., die spektakulärste TRUMP RALLY aller Zeiten veranstalten“, schrieb Trump am Montag auf Truth Social – am Morgen nach dem Abend, an dem er den South Lawn des Weißen Hauses in den Schauplatz eines blutigen, gewalttätigen Spektakels verwandelt hatte, vollgepackt mit Milliardären, rechten Influencern und MAGA-Regierungsbeamten.

„Mehr als 300 Mitglieder unserer starken und talentierten Militärkapellen, Orchester und Zeremonialeinheiten werden patriotische Melodien und amerikanische Klassiker spielen, sowie meine Playlist (Keiner von diesen Leuten, die euch einschläfern und ständig jammern!), während wir unser Land feiern“, fügte er hinzu. „Ich werde eine Grundsatzrede halten, die ihr nicht verpassen wollt.“

Künstler ziehen sich zurück

Die Ankündigung folgt auf den öffentlichen Zusammenbruch des Künstleraufgebots für die „Great American State Fair“, die zwischen dem 25. Juni und dem 10. Juli in Washington D.C. stattfinden soll. Im Laufe des vergangenen Monats haben sich zahlreiche Künstler und Musiker, die bei den Feierlichkeiten auftreten sollten, zurückgezogen und dabei ihr Unbehagen über die zunehmend trumpistische und hyperpolitische Ausrichtung des Events geäußert. Bret Michaels, Martina McBride, Young MC, The Commodores und Morris Day gehören zu den Acts, die abgesagt haben.

Als Reaktion auf den Exodus der Talente schrieb Trump im Mai auf Truth Social, er erwäge stattdessen, „die Nummer-eins-Attraktion der Welt herzuholen, den Mann, der selbst Elvis in seiner Glanzzeit in den Schatten stellt – und das ohne Gitarre; den Mann, der unser Land mehr liebt als irgendjemand sonst, und den Mann, den manche für den größten Präsidenten der Geschichte halten (THE GOAT!): DONALD J. TRUMP, um diese hochbezahlten Drittklasse-‚Künstler‘ zu ersetzen.“ Bescheidenheit war noch nie seine Stärke. Später brachte er auch eine vollständige Absage des Events ins Spiel.

Was eine gemeinsame Feier von 250 Jahren gemeinsamer Geschichte und amerikanischer Größe hätte sein sollen, ist einmal mehr auf eine weitere Episode der nie endenden Trump-Show zusammengeschrumpft. Der Präsident hat die Teilnahme an kollektiven Kulturereignissen zur Chefsache gemacht – ob die Knicks in den NBA-Finals oder die Trauer um geliebte amerikanische Kulturfiguren. Wenn der Präsident nicht im Mittelpunkt steht, interessiert es ihn schlicht nicht.