Sean Combs‘ teuflischer Blick, Cassie Venturas „blaues Auge“

Als der ehemalige Sicherheitsbeamte Israel Florez am 5. März 2016 aus einem Aufzug im InterContinental Hotel trat, fand er eine zerbrochene Vase auf dem Boden. Eine sichtbar verletzte Frau. Cassie Ventura. Und Sean Combs , der nur mit einem Handtuch bekleidet war. Und ihn mit einem „teuflischen Blick“ anstarrte, wie er den Geschworenen am Montag berichtete.

Prozess gegen Sean Combs: Zeuge beschreibt Gewalt und Schweigegeld im Hotel

Als erster Zeuge im Prozess gegen Combs wegen Erpressung und Sexhandel in Manhattan sagte Florez aus, dass er auf einen Notruf wegen einer „Frau in Not“ im sechsten Stock reagiert habe. Er sagte, die Frau habe verängstigt gewirkt. Und ihre Kapuze über den Kopf gezogen gehabt. Dennoch habe er ein „blaues Auge“ bei ihr gesehen, sagte er aus.

Erste Aussage im Gerichtssaal: Ex-Sicherheitsbeamter Israel Florez berichtet vom Vorfall

Florez, der mittlerweile vereidigter Beamter der LAPD ist, sagte, er habe die Frau, die von der Staatsanwaltschaft als Combs‘ ehemalige Partnerin Casandra „Cassie“ Ventura identifiziert wurde, zurück in das Hotelzimmer begleitet, in dem sie mit Combs gewohnt hatte. Er sagte, Combs habe verlangt, dass die Frau bleiben solle. Aber Florez blieb an der Türschwelle stehen. Bis Ventura eine Tasche gepackt hatte und gegangen war. Er sagte, Ventura habe seine Fragen nicht beantwortet. Und ihm gesagt: „Ich will nur weg.“

Schweigegeld im Spiel? Combs soll Bargeld angeboten haben

Laut Florez bot Combs ihm einen Batzen Bargeld an, damit er über das Gesehene schweige. ‚Sag es niemandem‘, habe Combs ihm angeblich befohlen, sagte er. Florez fügte hinzu, dass er die Polizei nicht gerufen habe. Weil ‚es kein Opfer gab. Und offensichtlich niemand Anzeige erstatten wollte‘.

Im Kreuzverhör durch Combs‘ Verteidiger Brian Steel räumte Florez ein, dass er das Geldangebot zwar „definitiv“ als Bestechung angesehen habe. Sich aber auch daran erinnere, Combs gesagt zu haben, dass er für die Schäden im Hotel aufkommen müsse. Florez sagte, er habe keine Erwähnung einer dritten Person, eines unbekannten Mannes, der sich im Hotelzimmer befand, gemacht. Weil der Mann nichts gesagt habe.

Staatsanwaltschaft: Gewalt, Überwachungsvideo und Schweigekauf mit Bargeld

In der Eröffnungsrede der Staatsanwaltschaft im Strafprozess gegen Combs am Montag erklärte die stellvertretende US-Staatsanwältin Emily A. Johnson den Geschworenen, dass Combs Ventura an diesem Tag im Flur angegriffen, getreten und geschleift habe, nachdem sie aus ihrem Hotelzimmer geflohen war. Wo sie zu einem Dreier mit einem männlichen Sexarbeiter gezwungen worden war. Johnson sagte, die Beweise würden zeigen, dass Combs anschließend das Überwachungsvideo des Vorfalls im sechsten Stock von der Hotelsecurity mit 100.000 Dollar in bar in einer braunen Papiertüte gekauft habe.

Hotelvideo als Beweismittel: Combs soll Aufnahme für 100.000 Dollar gekauft haben

Im Mai erhielt CNN von einer vertraulichen Quelle eine Kopie des erschütternden Überwachungsvideos aus dem Hotel. Am Montag sahen die Geschworenen das Hotelvideo, als es von der Staatsanwaltschaft im Gerichtssaal abgespielt wurde. Nachdem er zunächst Venturas Vorwürfe gegen ihn zurückgewiesen hatte, veröffentlichte Combs im Mai letzten Jahres eine Entschuldigung in den sozialen Medien. In der er zugab, dass sein „Verhalten in diesem Video unentschuldbar“ sei.

Angriff im Flur: Cassie Ventura soll getreten und geschleift worden sein

Der 55-jährige Combs wurde im September angeklagt. Und hat sich nicht schuldig bekannt, wegen Sexhandels, organisierter Kriminalität und Transport zum Zwecke der Prostitution. Er wurde am 16. September in New York City festgenommen. Und befindet sich seitdem im Metropolitan Detention Center in Brooklyn in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, Ventura sowie eine weitere Frau, die unter dem Pseudonym „Jane“ identifiziert wurde, gehandelt zu haben.

In ihrer Eröffnungsrede am Montag erklärte Combs‘ Verteidigerin Teny Geragos den Geschworenen, das Video aus dem InterContinental Hotel zeige einen bedauerlichen Vorfall häuslicher Gewalt. Aber keinen Beweis dafür, dass Combs seine Macht und seinen Reichtum genutzt habe, um Frauen auszubeuten und dies zu vertuschen, wie die Staatsanwaltschaft behauptet. Geragos behauptete, die Schlägerei im Hotel sei durch Hinweise auf angebliche Untreue ausgelöst worden, die auf einem Mobiltelefon gefunden worden seien. Sie bestritt, dass Ventura versucht habe, einem Vorfall von Sexhandel zu entkommen.