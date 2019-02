Sebastian Bach: Kiss machen doch kein Playback!

Die Band geht zum Abschied auf große Welttournee. Sänger Paul Stanley will aber noch nicht vom endgültigen Schluss sprechen.

Die große Abschiedstour von Kiss ist am Donnerstag (31. Januar) in Vancouver gestartet, schon verzögert Paul Stanley das endgültige Goodbye. „Das wird ein paar Jahre dauern“, erzählt Paul Stanley „Billboard“ über das Ende der „End of the Road World Tour“, die bis zum 3. Dezember angekündigt wurde. „Es ist 45 Jahre her“, sagt Stanley, „und wir wollen das mit der Kraft und dem Respekt für unser Erbe durchziehen können, den es verdient. Wir dachten, es sei an der Zeit, eine bewusste Entscheidung zu treffen, dass dies die letzte Tour ist, und sich mit einem großen Knall des Ruhms zu verabschieden,…