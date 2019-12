Seht hier den Teaser-Trailer zu „A Quiet Place 2″

Das wird Sie auch interessieren





„A Quiet Place“ war 2018 eine der großen Kino-Überraschungen, der Horrorfilm über Monster, die durch den kleinsten Pieps angelockt werden, konnte sowohl bei Kritikern als auch Publikum punkten. Deswegen warteten viele auch auf einen Nachfolger des Films. Jetzt kam ein erster Teaser-Trailer zur zweiten Regiearbeit von John Krasinski.

Die Fortsetzung soll am 20. März 2020 in die Kinos kommen. Darin müssen sich Emily Blunt und ihre Familie ein weiteres mal durch die postapokalyptische Welt kämpfen, in der die Stille zum großen Stilmittel wird. Krasinski spinnt seine interessante Grundidee weiter und verlagert den Ort des Geschehens in die weite Welt außerhalb der kleinen Farm des ersten Teils. Pünktlich zum neuen Jahr soll dann auch ein erster Trailer veröffentlicht werden.