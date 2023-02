Dionne Warwick über Burt Bacharach: „Wie der Verlust eines Familienmitglieds“

Foto: Ron Galella Collection via Getty, Ron Galella. All rights reserved.

Dionne Warwick hat in einem schriftlichen Statement den verstorbenen Burt Bacharach gewürdigt, den Komponisten hinter ihren Hits „I Say a Little Prayer“ und „Do You Know the Way to San Jose“. In einem Text für die „Los Angeles Times“ schreibt die Sängerin: „Burts Verlust ist wie der Verlust eines Familienmitglieds. Diese Worte, um die ich gebeten wurde zu schreiben, sind mit Trauer über den Verlust meines lieben Freundes und meines musikalischen Partners geschrieben.“

Dionne Warwick: „Auf dass er in Frieden ruht“

Die 82-Jährige führt in ihrem Statement weiter aus: „Wir haben viel gelacht und hatten unsere Auseinandersetzungen, aber wir haben immer einen Weg gefunden, uns gegenseitig wissen zu lassen, dass unsere familiären Wurzeln der wichtigste Teil unserer Beziehung waren. Mein herzliches Beileid geht an seine Familie, auf dass sie weiß, dass er jetzt friedlich ruht, und auch ich werde ihn vermissen.“

Warwick wurde in New Jersey geboren und hatte ihren großen Durchbruch als Backgroundsängerin in New York, wo sie Burt Bacharach kennenlernte. Mit dem Texter Hal David feierten sie immense Erfolge. Anfang der 1970er Jahre dann die Trennung des Trios im Streit.

Warwick verklagte die Songwriter wegen Vertragsbruchs. Ende der 70er wurde die Auseinandersetzung jedoch beendet – Bacharach und Warwick kamen 1985 für „That’s What Friends Are For“ wieder zusammen. Das Stück gewann den Grammy für den Song des Jahres. Es war Bacharachs vierte Nominierung in dieser Kategorie – in seiner damals 22-jährigen Karriere das erste Mal, dass er gewann.

Warwicks aktive Karriere

Über Warwick gibt es aktuell die HBO Max-Dokumentation „Dionne Warwick: Don’t Make Me Over“. Auch arbeitete Warwick und Country-Star Dolly Parton an dem Gospel-Duett „Peace Like a River“, einem Song, den Parton geschrieben hat.

