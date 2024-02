Timeline: Alle Attacken der extremen Rechten gegen Taylor Swift

Man kann es nicht immer allen Leuten recht machen – selbst wenn man so beliebt ist wie Taylor Swift. Die Sängerin, die mit ihrer rekordverdächtigen Eras Tour und einer eng verfolgten Romanze mit Travis Kelce von den Kansas City Chiefs (die als Titelverteidiger der NFL wieder in den Super Bowl einziehen) eine etwas höhere Stufe der Mega-Berühmtheit erreicht hat, sieht sich nun dem verwirrenden Zorn von MAGA-Verschwörungstheoretikern ausgesetzt, die beschlossen haben, dass die Liga und die Beziehung manipuliert sind, um Joe Bidens Chancen bei der Präsidentschaftswahl 2024 zu verbessern.

Die Prämisse ist so realitätsfern, wie sie klingt, aber sie ist umso merkwürdiger, als diese Beziehung zwischen einer Pop-Ikone und einem Football-Star – beide weiß, christlich, gut aussehend, gesunde Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens – dem konservativen Ideal der Amerikaner entsprechen sollte. Und Swift selbst behielt ihre Massenattraktivität lange Zeit mit einer weitgehend unpolitischen Präsenz auf der Weltbühne, wobei sie ab 2018 nur noch liberale Positionen vertrat und einige wenige Demokraten unterstützte. Aber es war zum Teil dieser späte Eintritt in den zivilen Diskurs, der es den Rechten ermöglichte, sich selbst ein Narrativ von Swift als Propagandamarionette zu verkaufen, nachdem einige sie jahrelang leidenschaftlich als blonde, blauäugige Avatarin für weiße Vorherrschaft verehrt hatten.

Hier ist die komplette Zeitleiste, wie sich die extreme Rechte an Taylor Swift abkämpft.

Vor 2016: Country-Wurzeln

Swift wuchs im Alter von 14 Jahren in der Nashville-Szene als Country-Sängerin und Songschreiberin auf, inspiriert von Größen wie Dolly Parton und Shania Twain. Ihre Debütsingle „Tim McGraw“ spielte auf ihre Liebe zu einer anderen Country-Legende an – und ihre frühen Hits erklommen die Charts des Genres zusammen mit Country-Melodien voller Cowboy-Twang und Pickup-Trucks. Unabhängig von den Identitäten der einzelnen Interpreten war diese Musik schon immer konservativ geprägt, und ihre größten Namen haben sich selten vor einem aggressiven Stil des rotfleischigen Patriotismus gescheut.

Swift war natürlich ein Teenager, der über unschuldige junge Liebe sang: Sie passte nur zufällig in die Fantasie eines Kleinstadtmädchens von nebenan, die so viel Americana prägt. (Erst als sie sich mit „Red“ (2012) von diesen Wurzeln entfernte und mit „1989″ (2014) voll und ganz dem elektronischen Pop zuwandte, konnten die Fans anfangen, sie als etwas zu betrachten, das sich völlig vom traditionalistischen Milieu ihrer frühen Karriere unterscheidet. Der letztgenannte Song „Welcome to New York“ signalisierte ein neues, kosmopolitisches Leben weit weg von den Hinterhöfen des Country-Radios. Tatsächlich schmetterte ein ziviler Donald Trump die zweite Single des Albums, „Blank Space“, während er mit Ehefrau Melania und Sohn Barron durch die Gegend fuhr, wie in einem Video von 2014 zu sehen ist, das Melania auf ihrer Facebook-Seite veröffentlichte.

Trumps Aufstieg als politisches Kraftpaket bei den republikanischen Vorwahlen 2016 fiel mit dem Aufkommen dessen zusammen, was bald als „Alt-Right“ bezeichnet wurde: eine jüngere, online-affine und zunehmend extreme Fraktion der konservativen Bewegung, die die üblichen Republikaner zugunsten eines expliziten weißen Nationalismus ablehnte. Trump war ihr Mann. Swift befand sich derweil zwischen zwei Alben – und viele Diskussionen über sie konzentrierten sich auf eine Fehde mit Kanye West über den Text „I made that bitch famous“ in seinem Song „Famous“, der sich darauf bezog, dass er ihre Dankesrede bei den MTV Video Music Awards 2009 unterbrach, ein Moment, der zu einem unauslöschlichen Meme geworden war.

Die aufstrebende Alt-Right, von Natur aus Shitposters, sah eine Chance, Swift als heimliche Trump-Unterstützerin und Neonazi unaufrichtig für sich zu beanspruchen. (Es schien keine Rolle zu spielen, dass sie zuvor ihre Freude darüber geäußert hatte, dass Barack Obama 2008, bei ihrer ersten Wahl, ins Weiße Haus einzog.) Der Versuch, sie umzubenennen, hatte ältere, undurchsichtige Ursprünge, darunter 4chan-Witze und ein Pinterest-Nutzer, der 2013 mit Bildern, die Swift fälschlicherweise Hitler-Zitate zuschrieben, viral ging, aber erst mit Trump an Fahrt gewann. Andrew Anglin, Gründer der White-Supremacist-Website Daily Stormer, erklärte sie zur „arischen Göttin“, während Milo Yiannopoulis in einer Kolumne für Breitbart erklärte, warum sie eine „Alt-Right-Pop-Ikone“ sei, und dabei auf ihr Weißsein, ihre Blondheit, ihre unauffällige Kleidung, das Fehlen von Piercings und gelegentliche Mini-Skandale wegen Musikvideos mit rassistischen Untertönen verwies. Es war wahrscheinlich nicht hilfreich, dass Swift weder Hillary Clinton noch Trump unterstützte, was Raum für Fehlinformationen darüber ließ, dass sie insgeheim für den GOP-Kandidaten stimmte. Nach Trumps Sieg machten einige Demokraten ihrer Frustration über Swifts Schweigen während des Wahlkampfs Luft, da sie der Meinung waren, sie hätte Clinton den entscheidenden Impuls geben können.

2017-2018: Taking a Stand

Mit „Reputation“ von 2017 entwickelte Swift ihre feministischen Themen und ihre Glaubwürdigkeit weiter und sah sich zusätzlichem Druck ausgesetzt, ihre Stimme für politische Zwecke einzusetzen. Nach der tödlichen „Unite the Right“-Kundgebung weißer Rassisten in Charlottesville, Virginia, forderten einige, sie solle sich ein für alle Mal von ihren Neonazi-Fans distanzieren. Zunächst erschien Swift jedoch vor Gericht, um gegen einen ehemaligen DJ auszusagen, der von seinem Radiosender in Denver gefeuert wurde, nachdem er sie bei einer Veranstaltung im Jahr 2013 betatscht hatte, und der sie später wegen Verleumdung verklagte und behauptete, er habe nichts dergleichen getan. Swift hatte eine Gegenklage wegen Körperverletzung eingereicht und einen symbolischen Schadensersatz von 1 Dollar gefordert. Als im August 2017 ein Geschworenenprozess begann, verkündete Swifts Anwalt, dass sie „für alle Frauen eintritt“. Sie gewann den Fall.

In den folgenden Monaten machte die #MeToo-Bewegung deutlich, wie oft sexuelles Fehlverhalten abgetan oder zugunsten des Täters vertuscht wird, und Swift gehörte zu den Mitbegründern von Time’s Up, einer Interessengruppe für Überlebende, und spendete für deren Rechtsverteidigungsfonds.

Nichts von alledem konnte Swift bei den Konservativen beliebt machen, die bereits zu argumentieren begannen, dass #MeToo „zu weit gegangen“ sei, dennoch setzte sie das Thema weiter fort und zierte zusammen mit anderen „Schweigebrechern“ das Cover der Time-Ausgabe zur Person des Jahres. Im nächsten Jahr mischte sie sich schließlich in die Politik ein und teilte auf Instagram mit, dass sie die demokratischen Kongresskandidaten in Tennessee bei den Zwischenwahlen 2018 unterstützen würde. „In der Vergangenheit habe ich gezögert, meine politische Meinung öffentlich zu äußern, aber aufgrund einiger Ereignisse in meinem Leben und in der Welt in den letzten zwei Jahren, fühle ich mich jetzt ganz anders“, schrieb sie, bevor sie die republikanische Senatskandidatin Marsha Blackburn als Feindin der Gleichberechtigung der Geschlechter und der LGBTQ-Rechte aufgrund ihrer Gesetzgebungsakte anprangerte (und ihre Follower ermutigte, sich zur Wahl zu registrieren). Blackburn würde den Senatssitz sowieso gewinnen, aber Swifts Einfluss ist ihr nicht entgangen – die Senatorin, die sich nun zur Wiederwahl stellt, scheint mehr als nur ein wenig besorgt darüber zu sein, was Swift dieses Mal sagen könnte.

2019-2020: Die Aktivistin

Im Jahr 2019 war Swifts Politik kein Geheimnis mehr. Sie sprach sich offen für eine Reform der Waffenkontrolle aus, vertrat eine Pro-Choice-Position gegen die Versuche der Regierung, Abtreibungen zu unterbinden, gab einen Überraschungsauftritt im New Yorker Stonewall Inn anlässlich der diesjährigen Pride-Feier und forderte den Senat auf, Antidiskriminierungsgesetze zu verabschieden. Jeder rechtsextreme Fan, der sich an die Vorstellung klammerte, dass sie extremistische Ansichten vertrat, hätte das sofort geleugnet. Die meisten konservativen Kommentatoren haben sich angewöhnt, sie anzugreifen, wie sie es mit jedem anderen liberalen Entertainer mit einer riesigen Plattform tun würden. Ben Shapiro zum Beispiel beschwerte sich über ihre „abrupte und offensichtlich anbiedernde Verwandlung in einen politischen Witzeerzähler“.

In einem Interview mit dem Rolling Stone wies Swift schließlich auch offiziell jegliche Bewunderung durch die rassistische extreme Rechte zurück. „Es gibt buchstäblich nichts Schlimmeres als weiße Vorherrschaft“, sagte sie. „Es ist abstoßend. Es sollte keinen Platz dafür geben.“ Sie erklärte, dass sie befürchtete, dass eine Unterstützung von Hillary Clinton 2016 nach hinten losgehen könnte, da Clintons prominente Unterstützung „in vielerlei Hinsicht gegen sie verwendet wurde“. Was die Konservativen angeht, die einst angenommen hatten, sie sei auf ihrer Seite, so witzelte sie: „Ich glaube nicht, dass sie das noch tun.“

Nach der Ermordung von George Floyd durch einen Polizeibeamten in Minneapolis im Jahr 2020 sprach sich Swift nachdrücklich für die Black-Lives-Matter-Bewegung aus. „Rassenunrecht hat sich tief in die lokalen und staatlichen Regierungen eingegraben, und dort MUSS sich etwas ändern“, twitterte sie im Juni, spendete an den NAACP Legal Defense Fund und ermutigte ihre Fans, es ihr gleichzutun. Etwa zur gleichen Zeit forderte sie die Entfernung von Konföderierten-Denkmälern, die „rassistische historische Figuren feiern, die schlimme Dinge getan haben“. Während der Präsidentschaftswahlen kritisierte sie Trump und unterstützte offiziell die Kandidatur von Biden und Harris. Sie sagte, dass die demokratischen Kandidaten einen „Heilungsprozess“ für die USA einleiten würden, und meinte damit, dass ihre Anziehungskraft auf Reaktionäre und Trump-Wähler völlig verflogen sei.

2021-2024: Taylor-Derangement-Syndrom

Als Biden sein Amt antrat, war die „arische Göttin“-Interpretation von Swift mehr oder weniger ad acta gelegt worden. Aber die sich neu formierende MAGA-Rechte hatte wenig Grund, sie unter den Legionen professioneller Entertainer hervorzuheben, die hier und da ihre Abneigung gegen Trump zum Ausdruck bringen. Auch bei den Zwischenwahlen 2022 unterstützte sie keine Kandidaten, obwohl sie ihre Bestürzung über die Aufhebung von Roe v. Wade zum Ausdruck brachte. Konservative, die sich die Mühe machten, sich über sie lustig zu machen, nannten sie langweilig, überbewertet oder eine einsame Katzendame (wohlgemerkt, sie war in einer Langzeitbeziehung mit dem Schauspieler Joe Alwyn, über die die Boulevardpresse ausführlich berichtete). Im Jahr 2021 nahm Swift das gewaltige Projekt in Angriff, ihre ersten sechs Studioalben neu aufzunehmen, nachdem die Rechte an diesem Katalog an eine Firma verkauft worden waren, die von dem umstrittenen Musikmogul Scooter Braun geleitet wurde, und veröffentlichte 2022 den Hit Midnights.

Im Jahr 2023 flippte der amerikanische Konservatismus in Bezug auf Swift, ihre kulturelle Dominanz und ihren potenziellen Einfluss auf die Wähler aus. Jeder, der die Eras Tour – eine beispiellose Serie ausverkaufter Stadien – nur am Rande mitbekam, konnte sehen, dass sie einen weiteren Höhepunkt ihres Erfolgs erreicht und ein fast kultisches Millionenpublikum angehäuft hatte, das an jedem ihrer Worte hing. Es gab eine Menge Denkanstöße zu der Frage, ob dies ein gutes oder schlechtes Phänomen sei, und es wurde darüber gegrübelt, wie Swift ihre eigene Monokultur geschaffen habe. Die schiere Übersättigung mit Taylor-Inhalten reichte aus, um diejenigen zu verärgern, die ihrer Ausstrahlung weniger zugetan waren – und auch darüber gab es Beschwerden.

Im Herbst sorgte die Bestätigung einer aufkeimenden Romanze zwischen Swift, die sich Anfang des Jahres von Alwyn getrennt hatte, und dem Tight End Travis Kelce von den Kansas City Chiefs für Aufregung bei den Rechten. War es nicht genug, dass Swift die Musikindustrie im Würgegriff hatte, fragten diese Kritiker. Musste sie auch noch ihren heiligen Sport, den Football, erobern, indem sie alle paar Minuten in Ausschnitten gezeigt wurde, wie sie Kelce von seiner privaten Stadionsuite aus anfeuerte, wobei die NFL-Ansager die Titel ihrer Songs in die Spielansagen einbauten? Ihre weibliche Cheerleader-Energie war im Spiel nicht willkommen. Berserker sagten ihr, sie würde den Football ruinieren“ und versuchten, einen Taylor-Fluch“ für die Chiefs zu manifestieren, die dennoch die AFC-Meisterschaft gewannen und nach dem Sieg im letzten Jahr in den Super Bowl zurückkehren werden.

Parallel dazu brachten verkrustete konservative Publikationen eine ganze Reihe von Anti-Swiftie-Polemiken heraus. Die National Review machte kaum eine Pause und wetterte gegen die „Inkohärenz von Taylor Swift“ und die „Mittelmäßigkeit von Taylor Swift“, wenn sie nicht gerade davor warnte, dass „Taylor Swift Ihre Töchter holen kommt“. The Federalist ging mit einer Kolumne mit der Überschrift „Taylor Swifts Popularität ist ein Zeichen für den gesellschaftlichen Niedergang“ auf die Barrikaden. Der Wutanfall wurde noch lauter, als Swift als Time’s Person des Jahres 2023 angekündigt wurde, was fieberhafte Verschwörungsvorwürfe auslöste. „Was mit Taylor Swift geschieht, ist nicht organisch“, wetterte der berüchtigte ehemalige Trump-Berater Stephen Miller. Der rechtsextreme X-Account (früher bekannt als Twitter) „End Wokeness“ warnte, dass „das Regime Pläne hat, sie rechtzeitig für 2024 zu bewaffnen“. Der einstige Pizzagate-Promoter Jack Posobiec twitterte, dass die „Taylor Swift-Girlboss-Psyop voll aktiviert worden ist“.

Diese aufgewühlte Paranoia über Swifts Omnipräsenz in Verbindung mit dem Playoff-Lauf der Chiefs und Kelces Auftritt als Sprecher für den Impfstoff Covid-19 von Pfizer gipfelte in unausgegorenen Spekulationen darüber, dass die NFL „manipuliert“ wurde, um die Beziehungsgeschichte zwischen Swift und Kelce in das meistgesehene Fernsehereignis des Jahres zu tragen. Dies, so sagten viele extrem konservative Onliner – darunter auch der gescheiterte Präsidentschaftskandidat Vivek Ramaswamy – würde die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Swift Biden für 2024 unterstützt, und vielleicht noch schlimmere Unglücke verursachen. Der rechtsgerichtete Influencer Rogan O’Handley zum Beispiel flehte die San Francisco 49ers an, die Chiefs im Super Bowl zu besiegen. „Wenn ihr das nicht tut, werden Mr. Pfizer und seine Freundin als ‚Weltmeister‘ durchs Land touren und dabei helfen, Joe Biden zu wählen“, twitterte er und fügte hinzu, dass in einer zweiten Amtszeit Bidens „wahrscheinlich der Dritte Weltkrieg folgen“ werde, „und Millionen werden sterben“.

Diese Art von Kommentaren waren so haarsträubend, so völlig losgelöst von einem materiellen Verständnis dessen, was bei einem Fußballspiel auf dem Spiel stehen könnte, dass einige Organe der konservativen Medien versuchten, die Manie zu dämpfen. „Taylor Swift und Travis Kelce zu dämonisieren, stellt die Rechte als geistesgestört dar“, schrieb der Sportkolumnist Jason Whitlock in der Blaze, während die National Review, die sich offensichtlich ihrer Rolle bei der Förderung der Swift-Panik nicht bewusst war, mit einem Artikel mit dem Titel „Um Himmels willen, Taylor Swift ist kein Joe-Biden-‚Psyop'“ einen Ton der Verzweiflung anschlug. Diese Appelle scheinen wenig Wirkung gezeigt zu haben: 11 Tage vor dem Super Bowl veröffentlichte der rechtsextreme YouTuber Benny Johnson auf X einen von einer künstlichen Intelligenz generierten Deepfake, der einen lokalen Nachrichtensprecher nach dem anderen zu zeigen schien, der sagte: „Taylor Swift ist kein Psyop“, und präsentierte den gefälschten Clip als Beweis für eine ruchlose Verschwörung hinter der fast universellen Anerkennung des Popstars. Der Clip wurde innerhalb von neun Stunden mehr als 1 Million Mal angesehen.

Swift hat sich noch nicht dazu geäußert, ob sie Biden dieses Mal wieder unterstützen wird, und es ist alles andere als klar, welchen Einfluss das auf jeden Fall haben würde – obwohl sie im letzten Herbst einen Anstieg der Wählerregistrierung ausgelöst hat, als sie ihre Instagram-Follower dazu aufforderte, sich zur Wahl zu registrieren. Und die alte Garde der konservativen Medien geht zwar nicht so weit, die „geskriptete“ NFL-Theorie zu übernehmen, nimmt die Aussicht aber definitiv ernst: Am Dienstagabend warnte Fox News-Moderator Sean Hannity Swift, sie solle sich zweimal überlegen, ob sie sich an Bidens Wiederwahlkampagne beteiligen wolle. Schlüsselpersonen in der MAGA-Welt bereiten sich auf einen „heiligen Krieg“ gegen Swift vor, sollte sie sich für Biden aussprechen, wie ROLLING STONE berichtet hat. Trump selbst, so sagen seine Mitarbeiter, murrt insgeheim, er sei „beliebter“ als sie, und er scheint fest daran zu glauben, dass keine noch so große Berühmtheit seinem amtierenden Rivalen helfen kann.

Und wenn der ehemalige Präsident diese besondere Verachtung für einen hegt, dann lässt sich nicht leugnen, dass man es als Erzfeind der amerikanischen extremen Rechten geschafft hat. Für Swifts politische Identität war es eine lange, dramatische Entwicklung – nicht unähnlich dem Verlauf ihrer Musikkarriere. Hier, in ihrer reifen Phase, wirkt sie ausgeglichener, bequemer und selbstbewusster denn je und ist bereit, ihre Plattform nach Belieben zu nutzen. Das mag in einer Neuauflage der Wahl zwischen Trump und Biden nicht den Unterschied ausmachen, aber für die vielen, vielen Menschen, die sich mit Swift eng verbunden fühlen, werden ihre Worte trotzdem nachhallen.