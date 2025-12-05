Selig 2026 auf Tour: Alle Termine der „The Epic Years“

Zu wenig woke? AC/DC glauben nicht, dass ihre derben Rocksongs heute noch gut ankommen würden

Selig ist 2026 live zu sehen – präsentiert vom ROLLING STONE. An gleich 14 Terminen rocken die Hamburger mit ihrer „The Epic Years“-Tour die Bühnen in Deutschland und Österreich.

Tour-Termine und Vorverkauf

Die Band befindet sich in den letzten Zügen ihrer aktuellen „30 Jahre Tour“. Jetzt ist es offiziell: Auch 2026 wird die vierköpfige Gruppe auf Tournee gehen – der Vorverkauf für die Tickets startet am Freitag, 5. Dezember, um 10:00 Uhr auf Eventim.

Herzstück der Konzert-Reihe sollen laut Instagram-Ankündigung die ersten drei Selig-Alben werden. Mit „Selig“, „Hier“ und „Blender“ wollen die Grunge-Veteranen ihren Fokus auf die Vergangenheit werfen, um den Blick für die Zukunft zu schärfen. Sie beschreiben es im Post als einen „Abschied von gestern. Und ein Versprechen an morgen“.

In diesen Orten könnt ihr Selig live erleben:

23.11. Frankfurt, Batschkapp

24.11. Leer, Zollhaus

25.11. Bremen, Schlachthof

27.11. Osnabrück, Rosenhof

28.11. Düsseldorf, zakk

29.11. Hannover, Capitol

01.12. Essen, Weststadthalle

02.12. Berlin, Astra

03.12. Rostock, M.A.U. Club

05.12. Leipzig, ANKER

06.12. Stuttgart, Im Wizemann

07.12. München, Backstage

08.12. A-Wien, Flex

10.12. Hamburg, DOCKS

Hier die Tour-Ankündigung lesen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

#SeligAberSelten – Nostalgie auf Instagram

Die nostalgische Tour-Ankündigung passt zum Schema ihrer Instagram-Reels #SeligAberSelten. Darin performen die Bandmitglieder in den unterschiedlichsten Backstage-Situationen akustische Versionen von Liedern, die es nicht auf die aktuelle Setlist geschafft haben. In den bisher 13 Clips gaben sie den Tracks „Ich bin kein Gott mehr“, „Alte Zeit zurück“, „Neuanfang“, „5000 Meilen“, „Hier“, „SMS K.O“, „Eine wirklich gute Zeit“, „Traumfenster“, „Fadensonnen“, „Wenn ich an dich denke“, „An einem Morgen“, „Tina“ und „Sie zieht aus“ „einen kleinen Platz am Licht“ – wie sie es nennen.

Eventuell schaffen es ein paar dieser Tracks auf die Setlist der „The Epic Years“-Tour. Ihr bisher neuestes Album „Myriaden“ stammt aus dem Jahr 2021. Vielleicht sind bis zum Tourstart im November 2026 auch neue Songs mit dabei.