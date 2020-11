Sex Pistols: Johnny Rotten wurde von Flöhen in Penis gebissen

Sex-Pistols- und Public-Image-Ltd.-Sänger John Lydon alias Johnny Rotten hat von einer üblen Attacke auf sein Geschlechtsteil berichtet. Schuld an dem Angriff ist eine Gruppe von Eichhörnchen, die er in seinem Haus in Los Angeles beherberge. Um das warum geht es hierbei aber gar nicht – sondern um die ungeahnten Folgen, sich die Tiere als Mitbewohner zu halten.

Flöhe bissen Johnny Rotten, wie er dem „Daily Star“ erzählte, am ganzen Körper und vor allem dort, wo Mann am empfindlichsten ist: am Penis. Auch wenn der Flohbefall eindeutig auf seine pelzigen Freunde zurückzuführen ist, ist der Rocker ihnen nicht böse. „I’m not going to blame the poor little squirrels“, sagt er.

Die Bisse und der Juckreiz trieben ihn fast in den Wahnsinn. Rotten erzählte: So ein Flohbefall sei eine richtig miese Sache, und der einzige Weg, den wieder loszuwerden, sei, sich die Beine mit Valesine einzureiben. Er zieht auch Konsequenzen daraus: Er wolle sich für die Eigenständigkeit seiner Eichhörnchen-Freunde einsetzen und somit auf das Geschmuse mit ihnen verzichten. Ihm selbst ist sei bewusst, dass es den Tieren, wenn sie ihn anstupsen, nur um die Nüsse geht.

In den letzten Jahren machte die Punk-Legende weniger mit seiner Liebe zu Kreaturen des Waldes Schlagzeilen , als mit seiner ausufernden Unterstützung für Donald Trump. Im britischen Fernsehen trat er diesen Monat mit einer hitzigen Verteidigungsrede für den noch amtierenden US-Präsidenten auf.