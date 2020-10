Sex Pistols: Johnny Rotten bekennt sich endgültig als Trump-Fan

John Prine verstarb dieses Jahr am den Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Seine Frau Fiona Whelan Prine zieht Präsident Donald Trump dafür zur Rechenschaft.

Im April dieses Jahres starb Country-Sänger John Prine an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus. Zahlreiche Menschen nahmen Anteil an seinem Tod, unter anderem Elvis Costello, Bruce Springsteen und Roger Waters. Fiona Whelan Prine hat am Mittwochabend anlässlich der Präsidentendebatte noch einmal an den Tod ihres Mannes erinnert. „Mein Mann starb unter seiner Verantwortung“ Für Whelan Prine war es offenbar nur schwer erträglich, Donald Trump während der TV-Debatte zu sehen. Auf Twitter ließ sie ihrem Ärger Luft. „Kann jemand diesen verdammten Idioten von der Bühne holen? Mein Mann ist unter seiner Verantwortung gestorben“, schrieb sie. Damit spielt sie auf…