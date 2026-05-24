Shakira im Steuerbetrugsfall freigesprochen – Fans feiern mit Memes

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Shakira und ihre Fans verbrachten die vergangene Woche damit, ihren jüngsten Rechtssieg zu feiern: Nach einem acht Jahre langen Streit mit dem spanischen Finanzamt über Steuerbetrugsvorwürfe wurde Shakira nicht nur freigesprochen, sondern erhielt auch eine stattliche Entschädigungssumme. Seitdem drehen ihre Anhänger richtig auf und überschwemmen das Netz mit witzigen Memes, die den Star beim Kassieren zeigen – der Beweis für mujeres que facturan.

Zur Erinnerung: Spaniens Finanzbehörden warfen Shakira vor, im Jahr 2011 Steuern hinterzogen zu haben, und versuchten nachzuweisen, dass sie damals lange genug in Spanien lebte, um als Steuerpflichtige zu gelten. Das Nationale Hohe Gericht stellte fest, dass sie 2011 lediglich 163 Tage in Spanien verbracht hatte – zu wenig für die von der Staatsanwaltschaft angestrebten 183 Tage. Shakira wurde freigesprochen und erhält zudem 60 Millionen Euro (rund 64 Millionen Dollar) als Entschädigung für eine aufgehobene Strafe des Finanzamts.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Nach mehr als acht Jahren brutaler öffentlicher Angriffe, gezielter Kampagnen zur Zerstörung meines Rufs und schlaflosen Nächten, die letztendlich meine Gesundheit und das Wohlbefinden meiner Familie beeinträchtigten, hat das Nationale Hohe Gericht endlich die Dinge richtiggestellt“, erklärte Shakira in einem Statement. „Es gab nie einen Betrug, und die Behörden konnten das Gegenteil nie beweisen – schlicht weil es nicht der Wahrheit entsprach.“

Rihanna im Hintergrund

In ihrer Musik hatte sie bereits angedeutet, wie sehr der Fall sie mitgenommen hatte: In Bizarraps weltweitem Hit „BZRP Music Sessions, Vol. 53“, in dem sie ihren Ex Gerard Piqué durch den Kakao zog, erwähnte Shakira auch das Finanzamt und sang: „Du hast mir deine Mutter als Nachbarin hinterlassen, die Presse vor meiner Tür und eine Steuerschuld / Du dachtest, du hättest mir geschadet, aber du hast mich stärker gemacht.“ Nach dem Freispruch feierte Shakira die Rückzahlung offenbar auf ihre eigene Art: Sie teilte Fotos von sich, während im Hintergrund Rihannas „Bitch Better Have My Money“ lief. Mehr brauchte es nicht.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das reichte den Fans als Startschuss. Auf X teilte eine Fan-Seite ein Video, in dem Shakira auf ihrer Las-Mujeres-Ya-No-Lloran-Tour mit Scheinen zeigt, die ihr Gesicht tragen. Andere griffen den Namen ihres legendären Albums von 1999 auf: „Dónde Están los Ladrones“ – Wo sind die Diebe?

Berichten zufolge will das spanische Finanzamt das Urteil beim Obersten Gericht des Landes anfechten. Shakira kann das Geld möglicherweise erst einstreichen, nachdem der Spanische Oberste Gerichtshof ein endgültiges Urteil gesprochen hat – doch das hält die Meme-Maschine nicht auf.