Shane MacGowan: Update zum Gesundheitszustand des The-Pogues-Frontmanns

Shane MacGowan musste sich in der Vergangenheit mit so einigen gesundheitlichen Problemen rumschlagen – von Beckenbruch und Lungenentzündung bis hin zu einem neuen Gebiss. Im Dezember 2022 wurde der The-Pogues-Frontmann erneut mit einer Entzündung ins Krankenhaus eingeliefert. Später wurde bei dem Musiker Enzephalitis diagnostiziert. Seine Ehefrau Victoria Mary Clarke liefert auf Social Media regelmäßig Updates zu seinem Gesundheitszustand. So teilte sie am 22. Oktober ein neues Foto des Sängers.

„Shane betet für Frieden und Liebe für alle Menschen auf der Welt“, schrieb die Journalistin und Autorin auf X (ehemals Twitter). Darunter ist MacGowan zu sehen, wie er in seinem Krankenbett liegt und in die Kamera lächelt. Einen Tag darauf, folgte ein weiterer Beitrag, auf dem sich das Ehepaar für die „lieben Nachrichten und Gebete“ bedankt.

Mit Enzephalitis wird eine Entzündung des gesamten Gehirn-Gewebes oder Teilen davon bezeichnet. Die Symptome können von Fieber, Kopfschmerzen oder Krampfanfälle bis hin zu Bewegungsverlust und Schwierigkeiten beim Sprechen reichen. Da die seltene Erkrankung lebensbedrohlich sein kann, muss sie dringend behandelt werden. Vor allem, da sich MacGowan eine Gürtelrose zuzog und die Infektion auf sein Auge übergriff, muss er in ständiger Behandlung bleiben.

Im Mai 2023 erhielt der Musiker Besuch von Bruce Springsteen, der sich zu dieser Zeit in Dublin für drei Headline-Shows befand. Auch davon teilte Clarke ein Foto auf X, das die zwei Künstler zeigt. „Was für eine große Ehre und wunderschöne Erfahrung, von dem Boss besucht zu werden“, schrieb sie im Post. „So ein durch und durch wundervoller Mann und ein totales Genie“, schwärmt sie dort weiter.