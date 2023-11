Shane MacGowan: Pogues-Sänger rechtzeitig zu Weihnachten aus dem Krankenhaus entlassen

Rechtzeitig zu seinem Geburtstag am 25. Dezember konnte Pogues-Sänger Shane MacGowan das St. Vincent’s Hospital in Dublin verlassen. Die erfreuliche Nachricht verkündete seine Ehefrau Victoria Mary Clarke, die während seines monatelangen Aufenthalts im Krankenhaus regelmäßige Gesundheits-Updates des Sängers gepostet hatte. Sie freut sich auf ein gemeinsames Weihnachtsfest im eigenen Heim.

Ein langer Kampf gegen virale Enzephalitis

Über Monate hinweg kämpfte der 65-jährige Ire im St. Vincent’s Hospital gegen eine seltene und potenziell lebensbedrohliche Krankheit. Er leidet unter viraler Enzephalitis, die das Gehirn anschwellen lässt. Die Entwicklungen des Sängers wurden von Clarke regelmäßig dokumentiert, darunter ein ermutigendes Bild von MacGowan im Krankenhausbett, lächelnd und warm eingepackt.

In dem emotionalen Twitter-Beitrag bedankte sich Clarke bei den Ärzten, Krankenschwestern und dem gesamten Personal des St. Vincent’s Hospitals für ihre tiefgreifende und anhaltende Hilfe. Besondere Anerkennung zollte sie Tom Creagh und Brian Corscadden für ihre Unterstützung. Zudem teilte sie mit, dass MacGowan von seinen Pogues-Bandkollegen im Krankenhaus besucht wurde, was seine Genesung sicherlich zusätzlich beflügelt hat.

„Shane ist aus dem Krankenhaus entlassen worden“, verkündete Clarke stolz auf Twitter. „Wir sind allen Ärzten, Krankenschwestern und Mitarbeitern des St. Vincent’s zutiefst und auf ewig dankbar – es ist das Beste! Und besonderen Dank an Tom Creagh und Brian Corscadden für ihre Hilfe“.

Musikalische Unterstützung am Krankenbett

Musikalische Unterstützung erhielt MacGowan nicht nur von seinen Bandkollegen, sondern auch von der Sängerin Imelda May, die bereits im August das Krankenbett des Künstlers besuchte. Clarke twitterte begeistert über MacGowans Freude, May zu sehen, und teilte ein herzerwärmendes Bild der beiden in inniger Umarmung. Die Ehefrau des Sängers bedankte sich außerdem bei den Fans für die Glückwünsche und äußerte die Hoffnung, dass MacGowan rechtzeitig zu den Feiertagen nach Hause zurückkehren könne: „Shane geht es heute schon viel besser“, schrieb sie. „Ich bin allen so dankbar, die ihm wünschen, dass er zu Weihnachten nach Hause kommt.“