Erkrankter Shane MacGowan bekommt vom Boss Springsteen in Dublin Besuch

Bruce Springsteen hat seinem Musiker-Kollegen Shane MacGowan einen Besuch in Dublin abgestattet. Springsteen befindet sich aktuell für drei Headline-Shows mit seiner E Street Band am 5., 7. und 9. Mai in der irischen Hauptstadt.

Victoria Mary Clarke, MacGowans Ehefrau, teilte ein gemeinsames Bilder der Beiden auf ihrem Twitter-Kanal. „Was für eine große Ehre und wunderschöne Erfahrung, von dem Boss besucht zu werden“, schrieb sie im Post. „So ein durch und durch wundervoller Mann und ein totales Genie“, schwärmt sie dort weiter.

What an amazing honour and a beautiful experience to get a visit from The Boss!!! ⁦ @springsteen ⁩ ⁦ @ShaneMacGowan ⁩ Such a truly wonderful man and a total genius! pic.twitter.com/waXwmWOHTZ

Der Post erhielt schnell viele positive Rückmeldungen von Fans, die sich über das Treffen der beiden Musiker freuten. „Das hat meinen ganzen Tag gerettet! Auf diesem Foto ist eine ganze Menge fantastisches zu sehen!!! Es macht mich glücklich, das zu sehen“, schrieb eine Twitter-Nutzerin. Ein anderer stimmte zu und schrieb: „Zwei Genies! So viel Respekt für sie beide. Tolles Bild“, während ein Dritter hinzufügte: „Was für eine wunderbare Geste. Zwei große Künstler und anständige Menschen.“

