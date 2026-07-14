Shania Twain holt Queens-of-the-Stone-Age-Frontmann Josh Homme für Country-Rock-Bop „Faded Blue Jeans“

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Shania Twain rockt wieder. Die Country-Pop-Königin hat den bluesigen Rocktrack „Faded Blue Jeans“ veröffentlicht – und sich dafür niemand Geringeren als Queens-of-the-Stone-Age-Frontmann Josh Homme ins Boot geholt. Der Song ist von rauer Nostalgie durchdrungen: Twain erinnert sich an eine zuverlässige Jeans und die vergangene Beziehung, die sie damit verbindet.

„Faded blue jeans, big holes in the knees“, harmonisieren Twain und Homme im Refrain. „Rolling in the grass in ‚em, trying to get your hands in ‚em“, singen sie über wuchtigen Drums und scheppernden Crash-Becken.

„Das ist ein Song über junge Liebe – oder ist es doch Lust?“, schrieb Twain auf Instagram. „Ich bin nie ohne eine treue Jeans … die war bei mir durch so ziemlich jedes Kapitel meines Lebens.“

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Letzter Vorgeschmack auf „Little Miss Twain“

„Faded Blue Jeans“ ist Twains jüngste Vorauskopplung ihres siebten Albums „Little Miss Twain“, das am 24. Juli über Republic Nashville erscheint. Laut Pressemitteilung ist es die letzte Single vor dem Album; zuvor hatte die Sängerin bereits den Titeltrack und den frechen Rocker „Dirty Rosie“ geteilt. „Little Miss Twain“ soll sich laut Ankündigung auf „die Menschen, Orte und Erlebnisse konzentrieren, die Twains früheste Jahre geprägt haben“.

Für Twain ist es gerade eine aufregende Zeit. Die Sängerin stand zuletzt als Vorband für Harry Styles im Londoner Wembley Stadium – bei seiner dortigen Residency, die nach zwölf Shows am 4. Juli zu Ende ging. „Er hat mich angerufen und gefragt: ‚Kommst du und machst diese Shows mit mir in Wembley?‘“, erzählte Twain dem ROLLING STONE im Podcast „Nashville Now“. „Ich so: ‚Natürlich – nur für dich, Harry.’“