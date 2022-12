Shirley Watts: Ehefrau von Rolling-Stones-Drummer Charlie Watts ist tot

Shirley Ann Watts, die Frau von Rolling-Stones-Schlagzeuger Charlie Watts, ist tot. Sie starb am Freitag nach kurzer Krankheit, wie „Variety“ berichtet. Genaueres über ihre Todesursache ist noch nicht bekannt. Watts wurde 84 Jahre alt.

In einer Mitteilung sagte ihre Familie: „Sie wird schmerzlich vermisst. Nun ist sie wieder und für immer mit ihrem geliebten Charlie vereint.“ Ihr Ehemann starb im August 2021 im Alter von 80 Jahren. Die beiden lernten sich 1961 während ihres Studiums am Royal Collage of Art in London kennen. Drei Jahre später heirateten sie, hielten die Ehe jedoch geheim, um das Rockstar-Image der Band nicht zu gefährden. Ihre Tochter Seraphina kam 1969 zur Welt.

Rolling-Stones-Gitarrist Ronnie Wood zeigte seine Anteilnahme auf Twitter – er und seine Frau seien sehr traurig über den Tod ihrer Freundin.

🙏 @SallyWood & I are very sad to hear about the death of our friend Shirley Watts. We will miss you so much, but take comfort that you are reunited with your beloved Charlie. Our thoughts & prayers are with their daughter Seraphina, granddaughter Charlotte, & son-in-law Barry💕 pic.twitter.com/1FxGicuyPH

— Ronnie Wood (@ronniewood) December 19, 2022